Progrese uriașe făcute de bulgari pe coridorul paneuropean 10. Vor face bani buni din taxele pentru vinietă.

Fără semafoare de la München şi Viena, prin Belgrad, până la Burgas şi Salonic

„A fost făcut un progres uriaş în construcţia autostrăzii. A treia secţiune de la punctul de control al frontierei Kalotina până la Dragoman este cea mai dificilă, dar odată cu finalizarea proiectului, se va circula fără semafoare de la München şi Viena, prin Belgrad, până la Burgas şi Salonic”, a declarat şeful executivului de la Sofia.

Prim-ministrul bulgar a adăugat că autostrada are o mare importanţă pentru toate ţările din regiune, deoarece face parte din Coridorul paneuropean 10, iar Bulgaria va avea şi venituri din taxele pentru vinietă.

„Este evident ceea ce s-a realizat şi amploarea construcţiei, la care participă sute de muncitori. Autostrada va aduce beneficii atât oamenilor, cât şi întreprinderilor. Construcţia Autostrăzii Europa se desfăşoară fără a împiedica traficul rutier şi feroviar pe traseu”, a remarcat Borisov.

Tronson lansat cu o jumătate de ani înainte de termen

Lucrările de construcţie a secţiunii de 14,5 kilometri de la punctul de control al frontierei Kalotina până la Dragoman au început în februarie anul acesta şi se desfăşoară pe toată lungimea traseului.

A doua secţiune de 17 kilometri de la Dragoman la Slivniţa este gata, iar traficul pe acest tronson a fost lansat înainte de termen, la începutul lunii noiembrie 2020, cu jumătate de an mai devreme decât era planificat, scrie flux24.ro.

Comparativ, în România la 24 de kilometri de autostradă se muncește de 7 ani

România începe 2021 cu 910 kilometri de autostradă. Nici anul trecut, în ciuda promisiunilor nu am atins pragul de 1.000 de kilometri de autostradă. Nu e sigur, însă, că va fi depășită nici în acest an. Vestea bună este că în 2021 am putea circula pe autostradă de la Sibiu la Cluj-Napoca.

Cei 24 de kilometri de autostradă dintre nodul Alba Iulia Nord și Aiud, la care grecii de la Aktor muncesc încă din 2014, au șanse mari să fie gata în vară. Constructorul a realizat deja 78% din lucrările necesare.