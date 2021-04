În prezent, vizele de ședere scurtă eliberate turiștilor din afara UE sunt pentru o singură călătorie. Astfel, turiștii care ar dori să viziteze Bulgaria de mai multe ori într-un singur sezon (iarna sau vara) nu pot face acest lucru, trebuie să obțină o nouă viză pentru următoarea vizită.

Modificările propuse cresc, de asemenea, taxa de viză de la 60 de euro la 80 de euro, dar se elimină taxa de viză pentru copii sub 12 ani. Taxele mai mari vor intra în vigoare de la 1 octombrie, adică după sfârșitul sezonului turistic estival, dar înainte de sezonul de iarnă. Se schimbă și metoda de calcul a perioadei de ședere – în zile, nu în luni, sunt introduse noi formulare pentru solicitarea și refuzarea vizei, precum și unele termene și alte taxe. Vize pentru intrare de mai multe ori vor fi eliberate pentru o perioadă de 5 ani.

Propunerile de modificare a ordonanței privind termenii și condițiile de eliberare a vizelor și de stabilire a regimului de vize, propuse de Ministerul Afacerilor Externe de la Sofia, introduc posibilitatea unei vize de ședere scurtă (până la 90 de zile în termen de 180 de zile) pentru intrare multiplă și pe o perioadă de valabilitate de până la 5 ani, dacă sunt îndeplinite două condiții: străinul are un document de călătorie valabil care îi dă dreptul să intre pe teritoriul Bulgariei, eliberat în ultimii 10 ani și are o perioadă de valabilitate de cel puțin trei luni după data planificată de plecare din țară; persoana și-a confirmat scopul călătoriei și șederea planificată, a dovedit că are suficiente mijloace de subzistență atât pentru durata șederii planificate pe teritoriul Bulgariei, cât și pentru întoarcerea în țara de origine sau tranzitul către o terță țară, în care acceptarea acestuia este garantată.

Viza de cinci ani pentru intrarea repetată în Bulgaria pentru un sejur scurt vor primi, de asemenea, turiștii care își justifică intenția de a călători în mod regulat și dovedesc „bună-credință”, așa cum este scris în decretul de modificare a ordonanței, utilizarea legală a vizelor anterioare, situația economică a acestor persoane în țară de origine și intenția lor efectivă de a părăsi Bulgaria înainte de expirarea vizei solicitate. Termenul limită pentru luarea unei decizii de aprobare a unei astfel de vize va fi de 15 zile.

(Rador)

https://duma.bg/balgariya-vavezhda-mnogokratni-turisticheski-vizi-n235249