International Schimbările climatice încălzesc întreaga lume. Ne așteaptă noi valuri de căldură extremă în 2024







La o lună de la începutul verii 2024, marea majoritate a populației Statelor Unite a trecut deja printr-un val de căldură extremă. La începutul lunii iulie, milioane de oameni se aflau sub avertizări de căldură. Death Valley a atins o temperatură periculoasă de 53,9 de grade Celsius pe 7 iulie. Las Vegas și-a depășit recordul istoric de căldură cu 48,9 de grade Celsius. În California, zile de căldură de peste 50 de grade în mari părți ale statului au uscat peisajul, alimentând incendiile de vegetație. Oregon a raportat mai multe decese suspecte cauzate de căldură.

Căldura extremă de acest gen a afectat țări de pe întreaga planetă în 2024. La nivel global, fiecare dintre ultimele 13 luni a fost cea mai caldă lună înregistrată pentru luna respectivă. S-a raportat inclusiv cea mai caldă lună iunie în 2024, conform serviciului climatic Copernicus al Uniunii Europene. Temperatura medie din ultimele 12 luni a fost, de asemenea, cu cel puțin 1,5 grade Celsius mai ridicată decât media preindustrială 1850-1900.

Noi valuri de căldură extremă în 2024

Pragul de încălzire de 1,5 grade Celsius poate crea confuzii, așa că haideți să analizăm mai îndeaproape ce înseamnă acest prag. În cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice, țările din întreaga lume au convenit să depună eforturi. Scopul a fost de a menține încălzirea globală sub 1,5 grade Celsius. Însă, acest prag se referă la media schimbărilor de temperatură pe o perioadă de 30 de ani. O medie pe 30 de ani este utilizată pentru a limita influența fluctuațiilor naturale de la an la an.

Studiem modelele meteorologice care implică căldură. Căldura de la începutul sezonului, care face parte dintr-o tendință de încălzire alimentată de oameni, pune vieți în pericol în întreaga lume.

Căldura devine o problemă globală

Căldura record a lovit mai multe țări din America, Africa, Europa și Asia în 2024. În Mexic și America Centrală, săptămânile de căldură persistentă începând din primăvara anului 2024. Aceste valuri sunt combinate cu seceta prelungită. Astfel, au dus la penurii severe de apă și la zeci de decese.

Căldura extremă s-a transformat în tragedie în Arabia Saudită. Peste 1.000 de persoane aflate în Hajj, un pelerinaj musulman la Mecca, au leșinat și au murit. Temperaturile au atins 51,8 grade Celsius la Marea Moschee din Mecca pe 17 iunie.

Spitalele din Karachi, Pakistan, au fost copleșite de săptămâni de căldură ridicată, întreruperi frecvente ale curentului electric și penurie de apă în unele zone. India vecină s-a confruntat cu temperaturi de aproximativ 48,9 grade Celsius timp de mai multe zile în aprilie și mai. Valorile termice au afectat milioane de oameni, mulți dintre aceștia neavând aer condiționat.

În Grecia, unde temperaturile au depășit 37,8 de grade timp de câteva zile în iunie, mai mulți turiști au decedat. Aceștia au făcut drumeții în condiții de căldură și umiditate periculoase. Japonia a emis alerte de insolație în Tokyo și în mai mult de jumătate din prefecturile sale. Temperaturile au atins valori record la începutul lunii iulie.

Legătura cu clima: Aceasta nu este „doar vara”

Deși valurile de căldură sunt o parte naturală a climei, severitatea și amploarea valurilor de căldură de până acum în 2024 nu sunt „doar vara”.

O evaluare științifică a valului de căldură feroce din estul SUA din iunie 2024 estimează că este de două până la patru ori mai probabil ca o căldură atât de severă și de îndelungată să apară astăzi din cauza schimbărilor climatice. Această concluzie este în concordanță cu creșterea rapidă din ultimele decenii a numărului de valuri de căldură. Apariția acestora în afara perioadei de vârf a verii trezește noi îngrijorări.

Aceste valuri de căldură record au loc într-o climă care este, la nivel global, cu peste 1,2 grade Celsius mai caldă decât era înainte de revoluția industrială. Atunci, oamenii au început să elibereze cantități mari de emisii de gaze cu efect de seră care încălzesc clima.

În timp ce o diferență de temperatură de un grad sau două atunci când intrați într-o altă cameră poate să nu fie perceptibilă. Totuși, chiar și fracțiunile de grad fac o mare diferență în climatul global.

Schimbări la nivelul climei

La apogeul ultimei ere glaciare, în urmă cu aproximativ 20.000 de ani, nord-estul Statelor Unite se afla sub mii de metri de gheață. Temperatura medie globală era cu doar 6 grade mai scăzută decât în prezent. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că încălzirea de 1,2 grade de până acum schimbă deja rapid clima.

Vara aceasta va fi probabil una dintre cele mai calde înregistrate vreodată. Este important să ne dăm seama că ar putea fi și una dintre cele mai reci veri din viitor.

Pentru populațiile care sunt deosebit de vulnerabile la căldură, inclusiv copiii mici, adulții în vârstă, riscurile sunt și mai mari. Persoanele din cartierele cu venituri mici, unde aerul condiționat poate fi inaccesibil, se vor confrunta cu condiții din ce în ce mai periculoase.

Căldura extremă poate afecta și economiile. Ea poate deforma șinele de cale ferată și face ca firele să cedeze, ceea ce duce la întârzieri și întreruperi ale transportului în comun. De asemenea, poate supraîncărca sistemele electrice cu o cerere ridicată și poate duce la pene de curent exact atunci când oamenii au cea mai mare nevoie de răcire, conform Yahoo News .