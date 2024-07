Social Încălzirea globală, problema fierbinte a umanității. 2024 va fi cel mai călduros an din istorie







Încălzirea globală se transformă încet, dar sigur într-una dintre cele mai fierbinți probleme ale umanității. Temperaturile de luna trecută au făcut din luna lui cireșar cea mai călduroasă lună iunie înregistrată vreodată în istoria măsurătorilor meteorologice.

Încălzirea globală nu mai poate fi negată

Serviciul de monitorizare a schimbărilor climatice Copernicus a publicat un raport în care arată că încălzirea globală afectează din plin umanitatea. Oamenii de știință avertizează că în acest an ne vom confrunta cu serie de recorduri termice. Cu alte cuvinte, vom avea cele mai mari temperaturi din ultimele două secole.

Ultimele date sugerează că încălzirea globală devine din ce în ce mai vizibilă. Anul 2024 poate seta un nou record în materie de valori termice, fiind cel mai fierbinte an din istoria înregistrărilor. Potrivit datelor furnizate de Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S) al Uniunii Europene, din iunie 2023 și până în prezent, toate lunile care s-au succedat au fost mai călduroase decât lunile din anii anteriori.

Anul 2024 va fi cel mai călduros an din istoria măsurătorilor

Încălzirea globală și fenomenul meteorologic natural El Nino au contribuit din plin la recordul negativ în materie de valori termice înregistrate în anul 2024. Zeke Hausfater, cercetătorul științific la Berkeley Earth, a atenționat că sunt 95% șanse ca 2024 să depășească anul precedent și să devină cel mai fierbinte an de la mijlocul anilor 1800, potrivit climatecentral.org.

Încălzirea globală a produs deja consecințe grave în întreaga lume. De exemplu, în luna iunie peste 1.000 de persoane și-au pierdut viața în timpul unui pelerinaj din cauza temperaturilor caniculare. Canicula a provocat decese și în India New Delhi, unde s-a înregistrat un val de căldură fără precedent. La fel se întâmplă și în Grecia, unde schimbările climatice provoacă an de an zeci de incendii de vegetație.

Încălzirea globală este accentuată de fenomenul meteorologic El Nino

Friederike Otto, climatolog la Institutul Grantham al Imperial College din Londra, a evidențiat că sunt toate șansele că 2024 să devină cel mai călduros an din istoria măsurătorilor. Încălzirea globală este determinată și de fenomenul natural El Nino care încălzește apele de suprafață din estul Oceanului Pacific. Iar acest lucru se resimte la nivel global prin creșterea mediei temperaturii globale.

Efectele schimbărilor climatice sunt accentuate și de emisiile de gaze cu efect de seră, rezultate din arderea combustibililortradiționali. Cu toate că statele și-au asumat încă din 2015 prin Acordul de la Paris că vor reduce încălzirea globală, principalele state poluante nu au luat măsuri concrete.