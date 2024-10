Monden Rică Răducanu, injecții mai scumpe decât pensia: Iar acum mă doare și mai rău







Rică Răducanu are probleme de sănătate, care nu îl afectează doar fizic, ci și la buzunar, deoarece injecțiile pentru genunchi sunt foarte scumpe și nu are ce să facă. Fostul fotbalist a mărturisit că o infecție îl costă mai mult decât pensia pe o lună.

Rică Răducanu, dezamăgit de tratamentul scump pe care-l face

Rică Răducanu a luat tot felul de tratamente pentru a ameliora durerile de articulații. Din păcate, recomandările medicilor nu dau rezultate. Pe fostul mare sportiv îl speria faptul că într-o bună zi nu va mai putea să iasă din casă, să vorbească cu oamenii așa cum face de-o viață. Și totul numai din cauza problemelor cu genunchii.

Rică Răducanu a declarat că a fost să fac niște tratamente la picioare, „pentru că la mine, asta e cel mai rău. Cu circulația și genunchii, nu mai am cartilaje deloc”

Rică Răducanu. Sursa foto: FC Rapid/ Facebook

Fosta stea a Rapidului a tot umblat pe la doctorii de specialitate, „dar degeaba, nu au ce să îmi mai facă. Am făcut injecții, care costă 3000 de lei doar una, la un singur genunchi”. Răducanu nu ascunde faptul că și pentru el este „prea scump, dar nu am ce să fac. Trebuie să le fac constant. Le-am făcut și acum am impresia că mă doare și mai rău”.

Trebuie să asculte de nevastă și să aștepte efectele

Rică Răducanu a mai mărturisit că o să urmeze sfatul soției sale care i-a spus să aștepte, „că poate își fac efectul de acum. Până la urmă dai bani pentru sănătate, dar trebuie să se vadă și rezultate, să te simți bine”.

Fostul sportiv a mai explicat că nu concepe să nu poată ieși din casă „eu aș vrea să mă pot mișca, să mă duc să joc un tenis. Eu sunt învățat cu lumea, să ies, să mă vadă oamenii, să vorbesc cu ei. Acum am intrat în hibernare. Încerc să fiu optimist, dar nu sunt învățat să stau așa, acasă”, a declarat Rică Răducanu pentru cancan.ro.