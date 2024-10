Răzvan Marin, gol decisiv pentru Cagliari. Românul a egalat în meciul cu Juventus

Răzvan Marin rămâne un jucător de bază pentru Mircea Lucescu la echipa națională de fotbal. Românul și-a confirmat valoarea înscriind decisiv, pentru echipa sa, împotriva lui Juventus.

Cagliari a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul cu Juventus Torino, pe terenul „Bătrânei Doamne”. Fotbalistul român a marcat, din 11 metri, golul care a adus egalarea.

Fotbalistul român a reușit să înscrie golul decisiv pentru echipa sa, Cagliari, în meciul contra lui Juventus Torino. Datorită golului înscris de Răzvan Marin, echipa sa a smuls un rezultat de egalitate în deplasare.

Românul a fost desemnat să bată lovitura de pedeapsă dictată de arbitru, în minutul 88 al meciului, după ce Piccoli a fost faultat în careu. El a executat perfect și l-a învins pe Di Gregorio. Ulterior, torinezii l-au pierdut pe Conceicao, care a primit al doilea cartonaș galben, în minutul 89, pentru o simulare.

Golul înscris este cu atât mai important, pentru Răzvan Marin, cu cât nu a jucat titular. Fotbalistul echipei naționale a intrat în teren în minutul 65, când l-a înlocuit pe Antoine Makoumbou.

Evoluția bună a fotbalistului va aduce un plus de valoare și pentru echipa pregătită de Mircea Lucescu. România se pregătește pentru cele două meciuri din Liga Națiunilor, cu Cipru și Lituania.

Echipa lui Răzvan Marin a obținut un rezultat de egalitate foarte important pentru moral. Înainte de partida cu Juventus Torino, Cagliari avea doar cinci puncte acumulate în primele șase etape. După egalul smuls la Juventus, echipa a acumulat 6 puncte, în șapte etape și ocupă locul 16 în clasament.

Adversarii de la Juventus se situează pe locul al treilea, cu 13 puncte acumulate în 7 meciuri.

Pentru Răzvan Marin este al doilea gol consecutiv în Serie A. El a reușit să mai înscrie împotriva Parmei, echipa la care joacă Dennis Man și Valentin Mihăilă.

Mijlocașul este un om de bază și pentru echipa națională pregătită de Mircea Lucescu. El a reușit să înscrie cu Kosovo și să dea o pasă decisivă în partida cu Lituania.

Răzvan Marin is the Panini Player of the Match for #JuveCagliari 🏆👏 pic.twitter.com/rDGI0FiTrb

— Lega Serie A (@SerieA_EN) October 6, 2024