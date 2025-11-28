Naționala din Kosovo, bonus de 1,5 milioane de euro pentru calificarea la Cupa Mondială

Guvernul din Kosovo a anunțat joi că va acorda 1,5 milioane de euro echipei naționale de fotbal în cazul în care aceasta se va califica la Cupa Mondială din 2026, potrivit Reuters.

Kosovo a terminat pe locul al doilea în grupa sa de calificare, acumulând 11 puncte și asigurându-și un loc în barajul european pentru Cupa Mondială 2026. Aceasta ar putea fi prima participare a echipei la turneul final.

„Hai Kosovo, suntem mereu alături de voi”, a declarat prim-ministrul Albin Kurti.

În semifinale, Kosovo va întâlni Slovacia pe 26 martie, iar învingătoarea va juca apoi pe 31 martie împotriva câștigătoarei meciului Turcia – România. Rezultatele barajului vor decide posibila calificare în ultimul turneu.

Prim-ministrul Albin Kurti a declarat că guvernul va acorda echipei naționale un bonus de 500.000 de euro în cazul în care aceasta va învinge Slovacia în semifinala barajului european.

Albin Kurti a precizat că, în cazul în care echipa națională de fotbal se va califica la Cupa Mondială din 2026, aceasta va primi o recompensă suplimentară în valoare de un milion de euro, anunțul fiind făcut într-o ședință televizată a cabinetului.

Kosovo, membru UEFA și FIFA din 2016, nu a participat niciodată la un turneu major, iar Campionatul Mondial din 2026 ar putea reprezenta o premieră.

Pentru a se califica, Kosovo va trebui să câștige două meciuri de playoff în martie, semifinala împotriva Slovaciei și finala cu câștigătoarea meciului Turcia – România. Rezultatele acestor partide vor decide prima participare a țării la turneul final. Președintele Federației de Fotbal din Kosovo, Agim Ademi, și-a exprimat recunoștința față de sprijinul guvernamental și aprecierea pentru eforturile echipei naționale.