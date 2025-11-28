Naționala din Kosovo, bonus de 1,5 milioane de euro pentru calificarea la Cupa Mondială
- Andreea Răzmeriță
- 28 noiembrie 2025, 17:45
Guvernul din Kosovo a anunțat joi că va acorda 1,5 milioane de euro echipei naționale de fotbal în cazul în care aceasta se va califica la Cupa Mondială din 2026, potrivit Reuters.
Kosovo se apropie de prima participare la Cupa Mondială
Kosovo a terminat pe locul al doilea în grupa sa de calificare, acumulând 11 puncte și asigurându-și un loc în barajul european pentru Cupa Mondială 2026. Aceasta ar putea fi prima participare a echipei la turneul final.
„Hai Kosovo, suntem mereu alături de voi”, a declarat prim-ministrul Albin Kurti.
În semifinale, Kosovo va întâlni Slovacia pe 26 martie, iar învingătoarea va juca apoi pe 31 martie împotriva câștigătoarei meciului Turcia – România. Rezultatele barajului vor decide posibila calificare în ultimul turneu.
Kosovo va oferi bonusuri echipei naționale pentru barajul CM 2026
Prim-ministrul Albin Kurti a declarat că guvernul va acorda echipei naționale un bonus de 500.000 de euro în cazul în care aceasta va învinge Slovacia în semifinala barajului european.
Albin Kurti a precizat că, în cazul în care echipa națională de fotbal se va califica la Cupa Mondială din 2026, aceasta va primi o recompensă suplimentară în valoare de un milion de euro, anunțul fiind făcut într-o ședință televizată a cabinetului.
Kosovo visează la prima sa participare la Cupa Mondială
Kosovo, membru UEFA și FIFA din 2016, nu a participat niciodată la un turneu major, iar Campionatul Mondial din 2026 ar putea reprezenta o premieră. Prim-ministrul Albin Kurti și-a arătat susținerea față de echipă, afirmând, „Hai Kosovo, suntem mereu alături de voi.”
Pentru a se califica, Kosovo va trebui să câștige două meciuri de playoff în martie, semifinala împotriva Slovaciei și finala cu câștigătoarea meciului Turcia – România. Rezultatele acestor partide vor decide prima participare a țării la turneul final. Președintele Federației de Fotbal din Kosovo, Agim Ademi, și-a exprimat recunoștința față de sprijinul guvernamental și aprecierea pentru eforturile echipei naționale.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.