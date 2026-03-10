International

NASA a trimis 2.000 de meduze în spațiu. La întoarcere erau 60.000, dar prezentau probleme. La ce concluzie au ajuns specialiștii

NASA a trimis 2.000 de meduze în spațiu. La întoarcere erau 60.000, dar prezentau probleme. La ce concluzie au ajuns specialiștiiStația Spațială Nasa. Sursă foto: nasa.gov
Un experiment realizat de NASA în 1990 a trimis aproape 2.000 de meduze în spațiu pentru a studia efectele microgravitației. La întoarcere, numărul lor ajunsese la 60.000, însă multe prezentau probleme grave de adaptare, relatează eleconomista.es.

Un experiment NASA pe bază de meduze a încercat să răspundă la o întrebare despre viitorul oamenilor în spațiu

În 1990, cercetătorii NASA au realizat un experiment neobișnuit pentru a înțelege cum ar putea reacționa organismele vii care se dezvoltă în absența gravitației. Aproape 2.000 de meduze aflate într-un stadiu incipient de viață au fost trimise în spațiu, iar rezultatele au ridicat noi întrebări despre viitorul explorării spațiale.

Experimentul a pornit de la o ipoteză simplă, dar cu implicații majore. Cercetătorii au vrut să afle ce s-ar întâmpla dacă oamenii s-ar naște și ar crește în microgravitație. Mai exact, cercetătorii au încercat să înțeleagă cum ar reacționa corpul lor atunci când ar reveni pe Pământ, unde gravitația este mult mai puternică.

Cercetătorii au ales meduzele pentru a studia percepția gravitației

Proiectul a fost coordonat de cercetătoarea Dorothy Spangenberg, iar echipa sa a ales meduzele pentru acest studiu dintr-un motiv bine definit. Deși sunt foarte diferite de oameni, acestea au un mecanism biologic care le permite să detecteze direcția gravitației.

Tentaculele lor indică orientarea față de sus și jos, oferind informații despre poziția corpului în apă. Din acest motiv, ele pot funcționa ca un model util pentru studiul sistemului de echilibru.

Pentru experiment, aproape 2.000 de polipi (forma timpurie de dezvoltare a meduzelor) au fost trimiși la bordul navetei spațiale Columbia. În timpul misiunii, care a durat nouă zile, cercetătorii aflați la bord au stimulat creșterea și dezvoltarea organismelor.

Numărul meduzelor a crescut spectaculos în microgravitație

Pe parcursul misiunii, experimentul a generat un rezultat impresionant din punct de vedere numeric. Cele aproape 2.000 de exemplare inițiale s-au dezvoltat și s-au înmulțit rapid în condiții de microgravitație.

La finalul misiunii, numărul lor ajunsese la aproximativ 60.000 de meduze. Din punct de vedere al creșterii și reproducerii, procesul a părut să se desfășoare normal în spațiu.

Problemele au devenit vizibile abia după revenirea pe Pământ.

Meduze

Meduze. Sursa foto: arhivă EVZ

Meduzele întoarse pe Pământ din spațiu au prezentat probleme de orientare, potrivit NASA

După aterizare, cercetătorii au observat că meduzele crescute în spațiu se comportau diferit față de cele din grupul de control, care rămăseseră pe Pământ.

Animalele înotau neobișnuit și păreau să aibă dificultăți în menținerea orientării. Analizele au arătat că unele prezentau „anomalii în bătăile inimii”, iar oamenii de știință au concluzionat că acestea sufereau de lipsă de echilibru severă.

Rezultatele au indicat că sistemul lor de percepție a gravitației nu s-a dezvoltat normal în absența gravitației terestre.

Rezultatele ridică întrebări despre nașterea oamenilor în spațiu

Concluziile experimentului au atras atenția cercetătorilor implicați în programele de explorare spațială. Dacă organismele crescute în microgravitație întâmpină dificultăți în adaptarea la gravitația Pământului, același fenomen ar putea apărea și în cazul oamenilor născuți în spațiu.

Experimentul realizat de NASA în 1990 nu oferă un răspuns definitiv la această întrebare. Totuși, rezultatele arată că microgravitația poate influența profund dezvoltarea sistemului responsabil de echilibru și orientare.

