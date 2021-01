Noul film în care va apărea marea campioană a României se numește „Full Out 2: You Got This!” și a fost inspirat dintr-o poveste adevărată. Pe scurt pelicula transpune povestea echipei de gimnastică a Universității din Oklahoma care trebuie să-și apere titlul de campioană națională la gimnastică, după ce și-a pierdut starul pe Brenna Dowell, după cum relatează publicația Rețete și Vedete.

Cu ajutorul lui Riley, un dansator breakdance, sportivele învață să folosească tehnici de de dans în exercițiile pe care le prezintă în cadrul competițiilor. În cele din urmă, sportivii realizează că pentru a reuși să obțină un nou titlu, trebuie să fie mult mai încrezători în forțele lor.

În film apar Nadia Comăneci și soțul ei, Bart Conner.

Prima gimnastă de nota 10

Nadia Comăneci va rămâne în istorie ca prima gimnastă din lume care a primit o notă de 10 pentru un exercițiu pe care l-a executat perfect. S-a întâmplat la Olimpiada din Monreal din 1976, când juriul concursului olimpic de gimnastică i-au dat în unanimitate nota maximă, 10. Pentru acest rezultat, Nadia, în vârstă de doar 14 ani, a fost supranumită „zeița de la Montreal”. Ulterior, gimnasta româncă a obținut mai multe medalii olimpice, devenind prima sportivă româncă ce a apărut în International Gymnastics Hall of Fame.

Nadia Comăneci, care în prezent trăiește în Statele Unite ale Americii, are un palmares impresionant.

Primul concurs la care a participat a fost în 1970, la nivel național. Peste cinci ani a obținut primul succes international, la 13 ani, când a câștigat 3 medalii de aur și una de argint în Norvegia, la Campionatele Europene. A plecat din România în urmă cu 31 de ani și s-a căsătorit cu un fost mare gimnast, Bart Conner. Nași le-au fost Dana și Adrian Năstase, premier la acea dată.

Cei doi s-au mutat în America, iar la scurt timp Nadia l-a adus pe lume pe Dylan, acum în vârstă de 13 ani care le calcă părinților pe urme și practică, cu succes, mai multe sporturi, inclusiv gimnastică.