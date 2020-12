Echipele de senioare și junioare ale României vor susține probele, între 17 și 20 decembrie. TVR 2 va transmite în direct finalele senioarelor conform programului de concurs. Sâmbătă, 19 decembrie, de la ora 14:20, telespectatorii vor putea urmări Finale pe echipe, iar duminică, 20 decembrie, de la ora 13:55 Finale pe aparate. Comentator Alina Alexoi. Accesul spectatorilor în arena de concurs de la Mersin va fi complet interzis.

Europenenele de gimnastică modifică și programul „Drag de România mea!”, cele două părți ale emisiunii de duminică vor fi difuzate separat. Prima parte o puteți urmări de la ora 13:00, iar cea de a doua de la ora 17:00. „La feminin, România e favorită la titlu în condițiile în care acest european stă sub semnul revenirii Larisei Iordache în competiții. Una dintre cele mai talentate gimnaste ale României, Larisa revine după 3 ani în arenă și aduce indiscutabil un plus tehnic și artistic echipei. Alături de cele două fete medaliate anul trecut la FOTE Baku, Ioana Stănciulescu și Silviana Sfiringu, Larisa poate da o gură de oxigen echipei tricolore, aflată de ani de zile în suferință, măcinată mereu de ratări. E un test pe care sper că Larisa îl va trece cu brio în perspectiva participării ei la calificările pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, care vor avea loc anul viitor. Ucraina sau Ungaria mi-e greu să cred că vor putea trece de România. Ar fi o dezamagire, ar însmena un eșec… la echipe. Ultimul aur la echipe pentru România la Europene datează din 2014, de la Sofia când Larisa iordache a fost lider pentru tricolore. Finalele pe aparate ar trebui să aducă prezente duble la medalii pentru tricolore, la trei aparate.

Junioarele României sunt, ca și la băieți, mari favorite la titlu. Îmi pare rău că nu le putem vedea la tv pe Ana Maria Barbosu sau Mara Ceplinschi, Iulia Trestianu. Fetele fac parte din programul național de relansare a gimnasticii românești, ”Țară. țară, vrem campioane!” inițiat în 2014 de Mariana Bitang și Octavian Bellu. Mizez pe medalii pentru România și în finalele pe aparate.

Așadar să ne bucurăm de gimnastică, să fim realiști în aprecieri și să ne bucurăm de reușite pentru români! Vă aștept pe TVR 2, pentru două evadări de weekend pline de emoție… Hai, România!”, spune Alina Alexoi. Cu nume mari ale gimnasticii românești ne vom întâlni și în emisiunea Irinei Păcurariu, la „Rețeaua de idoli”. Un interviu de colecție cu Nadia Comăneci putem revedea sâmbătă, 19 decembrie, tot la „Rețeaua de idoli”. Considerată una dintre cele mai mari sportive din secolul XX, Nadia Comăneci a oferit exlusivitatea unui interviu la Montreal, locul unde a luat prima ei notă de 10.00.