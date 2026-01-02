Mutare surpriză în media din România. Unul dintre cele mai cunoscute posturi de radio are o nouă conducere

Anul 2026 a început cu o schimbare semnificativă în media din România. La Europa FM, fostul CEO s-a retras, iar conducerea postului a fost preluată de Cătălin Ivan, cunoscut pentru experiența sa de aproape un deceniu la Digi FM.

De la 1 ianuarie, Ivan ocupă oficial poziția de CEO al grupului Europe Developpement International, preluând responsabilitatea coordonării a trei posturi de radio: Europa FM, Virgin Radio și Vibe FM.

„Sunt onorat să conduc Europa FM, Virgin Radio şi Vibe FM într-o nouă etapă. Ne sprijinim pe profesionalismul echipelor care au construit unele dintre cele mai de încredere branduri din media, cu strategii adaptate pieţei radio de astăzi şi mediului digital în creştere. Împreună vom proteja identitatea şi valorile care au definit aceste branduri şi vom aduce un refresh necesar prin conţinut relevant şi de calitate pentru ascultătorii de acum şi noii ascultători pe care suntem pregătiţi să îi atragem", a spus Cătălin Ivan pentru Pagina de Media.

Cătălin Ivan o va înlocui pe Zuzana Haskova, care a condus grupul în ultimii patru ani ca CEO. Haskova rămâne însă în companie, preluând rolul de președinte al Consiliului de Administrație pentru cele două firme care dețin licențele în România: Europe Developpement International și Radio XXI.

„A fost o bucurie să conduc oameni atât de dedicaţi din echipele Europa FM, Virgin Radio România şi Vibe FM. Având în vedere numărul mare de proiecte în care sunt implicată, am decis să mă retrag din funcţia de CEO. Voi continua însă să coordonez strategia grupului din rolul de preşedinte al Consiliului de Administraţie. Succesorul meu are un background solid în industria radio şi sunt convinsă că va contribui ladezvoltarea şi consolidarea celor trei staţii",a spus Zuzana Haskova.

Grupul care deține Europa FM este controlat de compania Czech Media Invest, după ce, în 2018, grupul francez Lagardere a decis să își vândă operațiunile radio din mai multe țări, printre care și România. Tranzacția a marcat un moment important pentru piața media

.