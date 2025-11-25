International

Mutare de proporții la Lukoil. Cofondatorul companiei vinde pentru o sumă astronomică

Mutare de proporții la Lukoil. Cofondatorul companiei vinde pentru o sumă astronomicăLukoil Rusia / sursa foto: dreamstime.com
Cofondatorul gigantului Lukoil, Leonid Fedun, a decis să vândă companiei participația sa de 10%, în contextul sancțiunilor impuse din Occident, conform Reuters. 

Mare tranzacție la Lukoil

Compania a reușit să evite o perioadă sancțiunile, dar acum lațul s-a strâns și a început haosul. Din luna octombrie, embargoul a intrat în vigoare, iar analiștii anticipează că Lukoil ar putea să devină o ţintă pentru Rosneft, companie ce este controlată de statul rus şi aflată şi ea sub sancţiuni drastice.

Fedun (69 de ani), care e născut în Ucraina şi s-a stabilit la Monaco, a vândut participaţia în prima parte a lui 2025, au spus două persoane apropiate de miliardar pentru sursa citată.

Lukoil a anunţat în august că va anula 76 de milioane de acţiuni, circa 11% din capitalul său, cumpărate în perioada 2024–2025, ceea ce sugerează că pachetul lui Fedun a fost inclus în această operaţiune.

kremlin.ru

Câți bani a încasat Fedun

Valoarea participaţiei ajungea la aproximativ 7 miliarde de dolari, conform calculelor făcute de cei de la sursa sitată, deşi preţul efectiv plătit nu este cunoscut. Lukoil şi Fedun nu au vrut să facă vreun comentariu legat de această tranzacţie.

Leonid Fedun a devenit unul dintre cei mai bogaţi oameni ai Rusiei, după 1991, în timpul privatizărilor accelerate făcute în mandatul preşedintelui Boris Elţin. Fost absolvent al unei şcoli militare şi ulterior cadru universitar, el l-a cunoscut în Siberia pe Vagit Alekperov, viitorul CEO al Lukoil. Cei doi au colaborat la privatizarea unor zăcăminte importante din Siberia de Vest în 1993, transformând întreprinderi de stat în firme private şi creând o nouă generaţie de miliardari.

Le-a mers bine cu Putin la conducere

Alekperov a reconstruit producţia internă de petrol, în timp ce Fedun a condus expansiunea prin achiziţii în Rusia şi în străinătate, ceea ce a culminat cu intrarea ConocoPhillips în acţionariatul Lukoil în 2004 – pachet ce a fost vândut ulterior în 2010.

Lukoil s-a dezvoltat la începutul anilor 2000, în primii ani de mandat de președinte ai lui Vladimir Putin.

 

