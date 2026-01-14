Motivarea condamnării primarului din Cernavodă: 33 de plăţi ilegale către un club sportiv

Curtea de Apel Constanţa a motivat condamnarea primarului din Cernavodă, Liviu Cristian Negoiţă, la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată, arătând că „pedeapsa reflectă gradul de pericol social concret al faptei”. Judecătorii au mai motivat că, dacă Liviu Negoiţă și-ar fi îndeplinit corect atribuţiile de serviciu, prejudiciul cauzat de efectuarea plăților nelegale nu s-ar fi produs.

„Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă, în sensul că a prevăzut rezultatele socialmente periculoase ale faptelor sale şi a urmărit producerea acestora”, se arată în documentul Curţii.

Primarul ar fi efectuat 33 de plăţi nelegale din bugetul Primăriei Cernavodă către Clubul Sportiv Asociaţia Axiopolis Sport, între 10 aprilie 2017 şi 12 august 2019. Plăţile ar fi fost realizate prin angajare, lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor, cu încălcarea mai multor dispoziţii legale. Valoarea prejudiciului adus bugetului local se ridică la 9.307.790 de lei.

Curtea de Apel Constanţa a mai motivat că pedeapsa de patru ani de închisoare corespunde pericolului social concret al faptei comise. Instanţa arată că fermitatea aplicării pedepsei, intensitatea şi generalitatea dezaprobării morale faţă de faptă şi făptuitor contribuie la caracterul preventiv al acesteia.

„Trebuie subliniat că exemplaritatea pedepsei produce efecte atât asupra conduitei infractorului, contribuind la reeducarea sa, cât şi asupra altor persoane care, văzând constrângerea la care este supus acesta, sunt puse în situaţia de a reflecta asupra propriei lor comportări viitoare şi de a se abţine de la săvârşirea de infracţiuni”, se mai precizează în motivare. Liviu Negoiţă a fost încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă după ce Curtea de Apel Constanţa a pronunţat condamnarea definitivă.