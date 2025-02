Monden Monica Tatoiu, dezvăluiri halucinante. Marele viciu pe care l-a prins în copilărie







Monica Tatoiu a explicat în cadrul unui podcast faptul că a învățat să bea de când era mică, iar motivul este unul foarte bine întemeiat. Femeile care se îmbată sunt dizgrațioase, iar femeia de afaceri nu și-a dorit asta.

Monica Tatoiu, șampanie pe post de cafea

Femeia de afaceri a explicat de ce a învățat să bea de când era încă mică. ””Eu de mică am învățat să beau. Eu nu m-am îmbătat niciodată, eu pun sub masă orice bărbat. Nu am nicio problemă. Pentru că nu vreau să-mi pierd controlul. Știu cum să beau cât să beau, nu m-am drogat niciodată. Tocmai pentru că pierzi controlul.

Dimineața încep cu aghiasmă și un pahar de șampanie. Știi de ce? Pentru că șampania este diuretică dimineață. Acum am descoperit aperolul și mai tai și o portocală, pun doi stropi, e nebunie. Cel mai groaznic, inestetic, este o femeie beată. O femeie beată este moartea pasiunii” a explicat Monica Tatoiu.

Cursuri de băut cu femeia de afaceri

Ba mai mult, ca să fie sigure că doamnele din subordinea sa nu se fac de rușine, Monica Tatoiu le-a învățat cum să bea. ”De asta în compania pe care am crescut-o din 1995, am lucrat mai mult cu fete. Cu fetele poți să vorbești altfel. Am fost o companie de femei. La noi se bea! Le-am învățat să bea! Nu cocktailuri. Nu amestecuri! Ai început cu whisky, bei cu apă până la 6 dimineața.

Nu le amesteci. Fetele mele știau să bea. Începem cu gin tonic, păi bem până la 6 dimineața doar asta”, a explicat femeia de afaceri. Chiar dacă se laudă cu performanțele sale în materie de alcool, femeia de afaceri a fost extrem de discretă legat de acest aspect din viața sa privată. Mai exact nu a fost niciodată prinsă pe picior greșit, semn că și-a însușit propriile lecții.