Monica Tatoiu, despre UDMR și mandatele minorităților în Parlament: Ar trebui desființate

Monica Tatoiu a afirmat, în timpul podcastului „Lebăda Neagră”, difuzat pe canalul de YouTube „Hai România”, că UDMR ar trebui desființat și, totodată, ar trebui eliminate și cele 18 locuri rezervate minorităților în Parlamentul României. „Ați auzit de vreo lege a lipovenilor, de vreo lege a bulgarilor, de vreo lege a italienilor”, a spus aceasta.

Invitata a afirmat că marea problemă a României este lipsa investițiilor, susținând că nici în perioada lui Ceaușescu nu s-au făcut investiții în Harghita și Covasna.

„Marea problemă a României la ora asta este că nici Ceaușescu n-a investit. Dacă investea, investea în Harghita și Covasna. Dacă investea atunci, deci n-au investit nimic și au lăsat o zonă. Vă spun, că am studiat problema. Sunt oameni muncitori, oameni responsabili și oameni care se simt într-un fel marginalizați și de noi românii și de unguri. Deci sunt oameni și care, probabil, asta i-a și ajutat să-și dezvolte capacități de a supraviețui. Oamenii aia muncesc de la cartofii aia care se vindeau cu un leu, cu 50 de bani pe vremuri și să lucrezi la cartofi”, a explicat Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu a declarat că, în opinia sa, ceea ce se întâmplă în România, în contextul acestor confruntări, este rezultatul atât al acțiunilor românilor, cât și al politicilor de dezvoltare regională adoptate în ultimii ani.

„Vina pentru ceea ce se întâmplă în România în aceste confruntări este și a noastră a românilor și a politicilor de dezvoltare regională din ultimii 40 de ani. Asta e parerea mea”, a mai spus aceasta.

În timpul podcastului, Romeo Couți a remarcat că UDMR și-a asumat responsabilitatea de a dezvolta zona. „UDMR-ul a spus, nu vă băgați în cele două județe pentru acolo, ne ocupăm noi să dezvoltăm zona. Dovadă că acolo PSD-ul și PNL-ul și-au retras tot ce înseamnă politic”, a explicat acesta.

Monica Tatoiu a afirmat că, în opinia sa, UDMR ar trebui desființat și, totodată, ar trebui eliminate și cele 18 locuri rezervate minorităților în Parlamentul României, despre care susține că nu reprezintă pe nimeni.

„UDMR trebuie desființat, dar trebuie desființate și cele 18 posturi de minorități în Parlamentul României, care nu reprezintă pe nimeni. Ați auzit de vreo lege a lipovenilor, de vreo lege a bulgarilor, de vreo lege a italienilor. Nici nu mai știu câți italieni trăiesc în România. Deci asta este o formă fără fond care cheltuie din buget. Deci eu personal. Am și scris la un moment dat, trebuie să ridici pragul. Eu nu, ați văzut ce se întâmplă, bulgarii au nu știu câte alegeri, din nou anticipate. Deci îți trebuie, ca să poți să ai democrație pe bune, îți trebuie genul american. Două, maximum trei partide ca să pot să faci politici pe termen lung”, a mai explicat aceasta.