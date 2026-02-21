Monden

Momentul în care Regina Elisabeta i-a oferit lui Kate un sfat memorabil și amuzant

Momentul în care Regina Elisabeta i-a oferit lui Kate un sfat memorabil și amuzantKate Middleton nunta, Regina Elisabeta / sursa foto: captură video
Un nou volum dedicat familiei regale britanice readuce în atenție o întâlnire privată dintre regretata Regină Elisabeta a II-a și Catherine, actuala Prințesă de Wales, conform Daily Magazine.

Potrivit autorului, discuția ar fi avut loc cu câteva luni înaintea nunții regale din 2011 și ar fi fost marcată de tonul cald și umorul caracteristic suveranei.

Contextul întâlnirii cu Regina Elisabeta a II-a

Detaliile apar în cartea „William & Catherine: The Intimate Inside Story”, semnată de editorul regal Russell Myers.

Autorul descrie momentul în care Catherine ar fi mers singură la Palatul Buckingham, în decembrie 2010, pentru a discuta pregătirile de nuntă cu Regina Elisabeta a II-a. Conform relatării, viitoarea mireasă ar fi fost „în mod firesc emoționată”.

Myers notează: „În mașină, în drum spre Palatul Buckingham, ea [Catherine] și-a aranjat părul și și-a retușat machiajul înainte de a fi întâmpinată de secretarul privat al Reginei și condusă într-o încăpere unde fusese pregătit ceaiul de după-amiază.” Autorul adaugă că suverana „ceruse să fie ținută la curent cu pregătirile comitetului de organizare a nunții”.

Discuții relaxate, la ceai

Cartea susține că întâlnirea s-a desfășurat într-un cadru informal.

„În timpul bufetului ușor cu ceai și sandvișuri, Regina a evitat întrebările despre detaliile fine ale producției și a preferat să o liniștească pe tânăra femeie despre care spera că va modela cu succes instituția pentru următoarea generație”, scrie Myers.

Relatarea sugerează că Elisabeta a II-a ar fi pus accentul pe confortul interlocutoarei, mai degrabă decât pe aspectele logistice ale ceremoniei.

Nunta Prințului William cu Catherine a avut loc pe 29 aprilie 2011, la Westminster Abbey, evenimentul fiind urmărit de milioane de persoane din întreaga lume.

„Cuvintele de încurajare” ale Reginei Elisabeta a II-a și recomandări personale

Un fost curtean, citat de autor, afirmă că Regina Elisabeta a II-a i-ar fi oferit lui Catherine „cuvinte de încurajare” privind viitorul rol public.

Aceeași sursă menționează că discuția ar fi inclus și sugestii despre modul de gestionare a vieții de cuplu. Potrivit cărții, suverana ar fi oferit îndrumări despre cum să facă față „soților cu voință puternică”.

The Intimate Inside Storry

The Intimate Inside Storry / sursa foto: captură video

Volumul nu publică dialogul integral, însă subliniază stilul direct și nota de umor a regretatei regine.

Pasajele citate conturează o întâlnire orientată spre susținere personală, într-un moment important pentru Catherine, aflată în pragul intrării oficiale în familia regală.

Relevanța noilor dezvăluiri editoriale

Apariția cărții se înscrie într-un val mai amplu de publicații dedicate culiselor Casei Regale britanice. Astfel de volume oferă frecvent perspective asupra interacțiunilor private dintre membrii familiei, bazate pe mărturii ale foștilor colaboratori sau consilieri de la curte.

Cartea lui Russell Myers aduce în prim-plan o etapă mai puțin documentată public a relației dintre Elisabeta a II-a și Catherine, respectiv perioada premergătoare nunții din 2011. Informațiile prezentate sunt atribuite surselor citate de autor și reflectă relatarea editorială a acestuia.

