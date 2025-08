EVZ Special Moartea lui Iliescu și ecoul din Rusia. Prietenia cu Gorbaciov și enigmele despre Revoluție







Ion Iliescu a avut o relație apropiată cu Rusia, fapt pentru care era etichetat drept „bolșevic”, ceea ce îl enerva foarte tare. În decembrie 1989, chiar în timpul Revoluției, Iliescu ar fi cerut sprijin de la Moscova, fapt pe care fostul președinte l-a negat. Însă, un document descoperit în arhiva Ministerului de Afaceri Externe polonez confirmă că, la 23 decembrie 1989, Ion Iliescu și Silviu Brucan au rugat Moscova, prin intermediul ambasadei, să trimită un ajutor militar „pentru că singuri nu se pot descurca”, potrivit formulării din document.

Însă Ion Iliescu a respins mereu ideea unei implicări sovietice în timpul evenimentelor din decembrie 1989. De asemenea, a negat că ar fi avut o relație apropiată cu Mihail Gorbaciov.

Acum, la moartea lui Ion Iliescu, presa din Rusia a a scris că fostul președinte a fost un suținător al relațiilor constructive cu Rusia. Agenția rusă de presă Interfax a reamintit că Ion Iliescu a devenit primul președinte ales democratic al României după căderea lui Nicolae Ceaușescu în decembrie 1989.

Agența TASS a transmis că Iliescu a semnat la Moscova Tratatul de prietenie și cooperare între Federația Rusă și România: „Ion Iliescu a fost de trei ori șef al statului român: în perioada 1989-1992, în calitate de președinte al Consiliului Frontului Național de Salvare și al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională (parlamentul de tranziție), în perioada 1992-1996 și în perioada 2000-2004, în calitate de președinte ales al țării.

În această perioadă, în țară au avut loc schimbări fundamentale: a fost restabilită proprietatea privată, a fost introdus un sistem multipartid și au fost proclamate drepturile și libertățile omului. În acești ani, România a aderat la NATO și a finalizat negocierile pentru aderarea la UE. În același timp, Iliescu a fost un susținător al relațiilor constructive cu Rusia. În 2003, el a semnat la Moscova, împreună cu președintele rus Vladimir Putin, Tratatul de prietenie și cooperare între Federația Rusă și România”.

De-a lungul timpului, s-a vorbit despre prietenia strânsă dintre Ion Iliescu și mihail Gorbaciov, fostul președinte al Rusiei, mai ales că Iliescu și-a făcut studiile la Moscova. Iliescu a povestit pe blogul său că nu l-a cunoscut personal pe Gorbaciov în timpul studiilor la Moscova.

„S-a fabulat pe seama relațiilor mele personale cu Gorbaciov. Nu am avut prilejul să ne întâlnim, să ne cunoaștem nici în timpul studenției. Întâmplător, eu am făcut studii de inginerie, de hidroenergetică, la Institutul Energetic din Moscova, în perioada anilor 1950-1954. În aceeaşi perioadă Mihail Sergheevici Gorbaciov era student la Universitatea Lomonosov. N-am avut prilejul să ne întâlnim”.

Prima conversație între cei doi ar fi fost o convorbire telefonică pe 27 decembrie 1989: „Eu am avut un coleg celebru, care a devenit premierul Chinei, Li Peng. Am fost coleg de grupă şi m-am întâlnit cu el şi la Beijing. Dar cu Mihail Sergheevici am avut prima convorbire telefonică pe 27 decembrie. Eram reuniţi în CFSN pentru prima oară cei 39, puteam să ne întâlnim pentru că trăiserăm sub tensiune permanentă.

Şi, cu acest prilej, Mihail Sergheevici a sunat. Eram în clădirea Guvernului de la Piaţa Victoriei. Ne-a transmis felicitări pentru succesul Revoluţiei române şi ne-a anunţat că va veni în România Sevardnadze, ministrul de Externe, care a şi venit în ianuarie 1990. Prima noastră întâlnire a avut loc în iunie 1990, la Moscova, la reuniunea Comitetului Politic al Tratatului de la Varşovia, unde am discutat despre încetarea activităţii acestei alianţe militare”.

Iliescu a încercat să demonteze și mai multe speculații din presă privind relația sa cu Moscova, în special zvonurile conform cărora ar fi cerut intervenția trupelor sovietice în timpul Revoluției din 1989: „Se vehiculează tot felul de idei că Iliescu, FSN-ul ar fi cerut URSS să trimită trupe în România. Că Iliescu a vorbit cu Gorbaciov să-i ceară să trimită trupe în România. Este un fals istoric care n-are niciun temei.

Ba mai mult, am aflat ulterior că pe 24 decembrie 1989 secretarul de stat al SUA s-a adresat oficial URSS, transmiţând că Statele Unite n-ar avea nimic împotrivă dacă Uniunea Sovietică, respectiv Tratatul de la Varşovia, ar interveni militar în România pentru a curma vărsarea de sânge. Se cunoaşte reacţia imediată a lui Sevarnadze, care a zis că el consideră aceasta drept o provocare din partea americanilor, care erau implicaţi în Panama.

Iar preşedintele Gorbaciov, pe 26 decembrie 1989, când era prezent la Congresul Popoarelor Sovietice, a răspuns ziariştilor: În primul rând, românii nu ne-au cerut aşa ceva şi noi, chiar dacă ne-ar fi cerut, n-am fi răspuns pentru că am luat o decizie politică fundamentală: de a renunţa la doctrina Brejnev”.