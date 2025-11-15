Misterele Mareșalului Averescu: măsura politică luată care l-ar fi costat cariera și chiar viața!

Mareșalul Alexandru Averescu a fost considerat principalul erou al Primului Război Mondial. Victoria de la Mărăști din vara anului 1917 care a fost rezultatul unei ofensive a crescut moralul trupei.

Generalul (mareșal din 1930) Alexandru Averescu a avut o decizie destul de controversată de luat. Din tratativele cu RUMCEROD, organismul revoluționar bolșevic de la Odessa, condus de Cristian Rakowski, diplomat și revoluționar bolșevic de origine bulgaro-română născut în Dobrogea, putea rezulta retragerea Armatei Române din Basarabia. unde fusese trimisă în ianuarie 1918, pe fondul degringoladei bolșevice și a ruperii relațiilor diplomatice dintre bolșevicii lui Lenin și Guvernul de la Iași.

Decizia a fost de a asigura potențiala retragere a Armatei peste Prut, păstrându-se garnizoane și puncte de depozitare a efectelor militare, capete de cale ferată. controlate de români.

Pacea separată a Rusiei cu Puterile Centrale din 3 martie 1918 schimbă situația. RUMCEROD se retrage de la Odessa și Rusia sovietică, brusc nu mai este interesată de Basarabia, execpție făcând trupele radicalizate. În acest context, de teama naționaliștilor ucraineni, Guvernul de la Iași a consolidat prezența militară și având acordul Puterilor Centrale, Moldova (România independentă la 1918) s-a unit cu Basarabia.

Alegerile din noiembrie 1919 nu au adus succes nici liberalilor nici conservatorilor. Ionel Brătianu a avut grijă însă să lase puterea unui partid pe care să-l controleze discret, condus de Alexandru Averescu. Partidul s-a numit Liga Poporului, iar Generalul a devenit Prim-Ministru. I se spunea „tătuca soldaților”. Lui i s-a datorat optimizarea reformei agrare din 1921. Se pare că Brătianu l-ar fi convins să accepte mandatul cu dosarul Basarabiei și al măsurii politice luate de Averescu atunci.

