Ce pensie are Miron Cozma: „Trăiesc din respectul oamenilor"

Miron Cozma a anunțat la finalul acestei săptămâni faptul că este hotărât să candideze la prezidențiale. Totodată, fostul lider al minerilor a dezvăluit și pensia pe care o încasează de la statul român.





În vârstă de 64 de ani, Miron Cozma este pus pe fapte mari. Duminică, a anunțat că este gata să intre în cursa pentru alegerile prezidențiale și totodată, a dezvăluit ce pensie încasează de la stat.

„Trăiesc din respectul oamenilor. 20 de ani, 3 luni și 18 zile am lucrat în subteran 100%. Am 17 ani lucrați la suprafață și 11 ani de închisoare (...) În trecut câștigam 4800 lei, după recalculare, 7000 lei ,după ce am fost la Casa Națională de Pensii (...) ANAF-ul îmi reține jumătate din pensie. Deci eu încasez 3500 lei, bani în mână" a declarat Cozma la Antena 3.

Miron Cozma, candidat la prezidențiale

Miron Cozma va candida independent la alegerile prezidențiale. Fostul lider din Valea Jiului a strâns până acum 123.000 de semnături.

Miron Cozma a fost un lider sindical din Valea Jiului, de profesie subinginer minier. În 1999 a fost condamnat definitiv pentru infracțiunile comise în Mineriada din 1991. A fost grațiat de președintele Ion Iliescu în anul 2004. Pe 13 iunie 2017, a fost trimis în judecată, alături de Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Virgil Măgureanu și alții, pentru infracțiuni contra umanității.

