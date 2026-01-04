Mireasă și bunică la 35 de ani. O fostă concurentă de la iUmor trăiește o viață desprinsă din telenovele

Deniz Brizo a făcut senzație la iUmor și a reușit să câștige admirația publicului cu aparițiile sale. Influencerița avut ani la rând o relație extrem de tensionată cu fiica ei, conflict izbucnit după ce bruneta a refuzat să o mai întrețină financiar. Ulterior, fiica ei a decis să o dea în judecată, depunând inclusiv o plângere penală pentru abandon familial.

Pentru Deniz, riscul de a ajunge la închisoare a fost cât se poate de real, iar presiunea emoțională a fost uriașă. Totul s-a schimbat în momentul în care fiica ei a aflat că este însărcinată. Vestea că va deveni bunică la doar 35 de ani a pus capăt conflictelor dintre cele cele două.

Deniz Brizo a vorbit deschis despre această reconciliere și a mărturisit că totul decurge acum așa cum a sperat mereu. Mai mult, bruneta a subliniat că această perioadă i-a schimbat complet viziunea asupra vieții.

Mai mult, vedeta a vorbit și despre planurile de viitor, inclusiv despre nunta mult visată.

„Ștefania, fata mea cea mare este însărcinată și urmează să devină mămică cât de curând. Va naște în luna februarie, o să devin bunică. Nu sunt pregătită în totalitate, dar mă va pregăti Dumnezeu. Suntem bine acum. Ne-am apropiat din nou și acum povestea a căpătat alt sens. Va deveni și ea mamă și va înțelege altfel lucrurile, dintr-o altă perspectivă. S-au schimbat mult lucrurile în bine, iar asta mă bucură mult”, a povestit Deniz pentru Cancan.

Bruneta a mărturisit că reconcilierea cu fiica sa a fost posibilă cu sprijinul ginerelui ei.

„Mă înțeleg bine cu tatăl copilului ei, ginerele meu. El a ajutat foarte mult la apropierea dintre mine și fiica mea. Eu am luat prima dată legătura cu el pentru a ajunge la ea. S-a bucurat mult când l-am căutat, l-am felicitat pentru copil și i-am spus că vreau să fiu alături de ei. Apoi am început să reiau legătura cu fiica mea”, a declarat fosta concurentă iUmor.

Deniz Brizo spune că împăcarea cu fiica sa, după ani de tensiuni, s-a produs datorită ginerelui, dar și intervenției Divinității. Bruneta îl vede pe acesta ca pe un dar special de la Dumnezeu, mai ales că are aceeași vârstă pe care ar fi avut-o băiatul pe care l-a pierdut.

„Ștefan are 22 de ani, deci aceeași vârstă pe care ar fi avut-o Mario, primul meu băiat. Îmi spune „mamă”. Mă duc cu gândul la băiatul meu care a murit.Eu cu el mereu m-am înțeles bine și mă bucur că fiica mea și-a găsit un băiat bun”, a mai spus ea, potrivit sursei.

După ani de suferință, Deniz Brizo spune că și-a regăsit liniștea și echilibrul. Vedeta povestește că a îndurat multă durere din cauza mamei sale, pe care a acuzat-o că i-ar fi făcut farmece. Prin rugăciune, post și un canon dat de preot, bruneta spune că a reușit să lase în urmă trecutul dureros.

„Eu am terminat postul, l-am ținut, am terminat și canonul, dar rugăciunea nu lipsește din viața mea. M-am eliberat, sunt împăcată eu cu mine. Asta-i tot ce contează. Simt că în sfârșit mi-am recăpătat liniștea, sensul vieții. Am iertat-o pe mama, da”, a spus ea.

Acum, fosta concurentă iUmor spune că vrea să fie o mamă cât mai bună pentru copiii ei. În același timp, vrea să facă pasul cel mare alături de alesul inimii ei.

„Totul vine la momentul potrivit, am mai spus asta și o repet. Mă gândesc la viitor alături de partenerul meu actual, dar aștept întrebarea aceea magică. La 12 noaptea de Revelion mi-am pus o dorință, ca fiecare om, și a fost primul an în care am simțit că am fost fix unde trebuie și cu cine trebuie”, a mai spus ea.