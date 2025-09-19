Mircea Radu siderat de ultima modă. „Placentofagia” l-a lăsat fără cuvinte

Mircea Radu a avut o adevărată tresărire atunci când a aflat că există o modalitate prin care se fac suplimente din placentă. Ba chiar că acestea sunt ingerate de femei.

Fostul prezentator de televiziune a făcut un clip pe tiktok unde și-a arătat siderarea legat de placentofagie. ”Am citit că e la modă placentofagia, asta înseamnă să mănânci placenta după naștere. Studiile de specialitate avertizează că nu e bine, e toxic. Dar în lumea bună, influencerele , vedetele sunt încântate de treaba asta pe care o consumă sub diverse forme.

Capsule, tincturi, smoothie. Așa că vă întreb direct voi credeți că e ok sau e dileală”, și-a întrebat acesta fanii. Părerile au fost împărțite legat de acest subiect. ”Din placentă se fac medicamente pentru infecții”, i-a comentat o persoană la clipul în cauză.

”Tot ce nu e bun, corpul uman elimină. Deci nu e bun. Cred că au înnebunit”, a explicat o altă comentatoare. ”Ca și cei care consumă pulbere de colagen sau tot felul de geluri. Fierturi de oase și alte mortăciuni. Aceeași părere”, a mai opinat cineva legat de subiect.

”Astăzi, mai mult ca niciodată, trebuie să trecem prin filtrul minții noastre. Tot ce alții postează cu mintea încețoșată, pentru câștiguri de faimă și bani”, a scris un alt comentator. Cert este că placentofagiea ajuns să fie publică în 2023. Atunci în The Guardian a apărut un amplu materiale legat de suplimentele făcute din placentă.

De asemenea tot atunci au fost făcute publice și numele celor care au susținut acest proiect. Printre ele erau vedete internaționale cum ar fi inclusiv una dintre surorile Kardashian. Cu toate acestea studiile făcute la acel moment nu erau relevante pentru calitățile acelor suplimente. Adică nu putea spune nimeni clar dacă în momentul în care le consumi se îmbunătățește ceva simțitor în organismul femeilor.