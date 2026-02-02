Protocol între Ministerul Sănătății și Telefonul Copilului, pe fondul creșterii apelurilor

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, luni, semnarea unui protocol de colaborare cu Asociația Telefonul Copilului, după ce tot mai mulţi copii solicită ajutor în situaţii-limită. „Prin acest parteneriat, construim o legătură funcţională între primul semnal de alarmă şi intervenţia medicală de specialitate”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a transmis că a semnat un protocol de colaborare cu Asociația Telefonul Copilului, astfel încât apelul la 116.111 „să fie începutul unui parcurs real de îngrijire – nu finalul unei intervenţii de moment”.

Potrivit acestuia, apelurile la 116.111 pot preveni un gest extrem, însă responsabilitatea reală începe după acel moment.

Ministrul a declarat că „realitatea este dură” și arată că, în 2025, numărul apelurilor la linia unică 116 111 privind dificultăți psiho-emoționale ale copiilor a crescut cu 73% față de 2024, iar cea mai mică vârstă înregistrată este de 12 ani.

„Asta ne arată clar costul inacțiunii. Nu vorbim doar despre statistici, ci despre tot mai mulți copii care ajung să ceară ajutor în situații de criză”, a mai scris acesta.

Asociația Telefonul Copilului este singura organizație neguvernamentală, non-profit din România care oferă copiilor și adolescenților, la nivel național, acces la o linie telefonică de asistență, 116.111.

Numărul 116.111 este implementat în toate statele europene și reprezintă numărul unic european rezervat de Comisia Europeană serviciului „telefonul copilului”, în urma propunerii formulate de Child Helpline International, alianța internațională din care Asociația Telefonul Copilului face parte.

„Copiii şi adolescenţii apelează Telefonul Copilului, 116111 pentru a-şi exprima temerile, pentru a vorbi despre aspectele de încălcare a drepturilor copilului şi de abuz care îi afectează în mod direct şi, cel mai important, pentru a primi ajutor în caz de urgenţă. Şi părinţii contactează 116111 pentru a solicita consiliere psihologica şi juridică pentru cazuri concrete, referitoare la protecţia drepturilor copilului şi ale familiei”, se arată pe site-ul Asociaţiei.

De luni până vineri, între orele 10.00 și 20.00, asistenții sociali și psihologii Asociației Telefonul Copilului preiau apelurile copiilor și adolescenților la 116.111 și pot fi contactați permanent și online, prin e-mail la 116111@telefonulcopilului.ro şi pe platforma de consiliere www.116111.ro.