Ministrul Sănătății anunță o strategie naţională de screening şi prevenţie

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că pregătește un proiect foarte important, fără precedent pentru România în ultimii 36 de ani. Este vorba despre o strategie naţională de screening şi prevenţie.

„Avem trei programe naţionale care vor fi aprobate odată cu aprobarea bugetului pe anul 2026: programul naţional de screening pentru cancerul de sân, pentru cancerul de col şi pentru cel colo-rectal.

S-a investit masiv în infrastructură pentru ca acest lucru să fie posibil, doar în ultimii ani de zile au fost achiziţionate peste 140 de mamografe, peste 60 de spitale dotate cu echipamente de înaltă performanţă pentru laboratoarele de citologie astfel încât aceste monitorizări să poată fi realizate în unităţile sanitare publice din România”, a anunțat ministrul, vineri, la lansarea Registrului Naţional de Screening Neonatal.

După cum a spus Alexandru Rogobete, țara noastră a bătut pasul pe loc timp de trei decenii, n domeniul prevenţiei în domeniul ,din cauza lipsei coerenţei în acest sistem.

„Iată că în anul 2026 România nu are o strategie naţională de screening şi prevenţie. Fiecare şi-a făcut pe bucăţica lui, cine a fost mai rapid şi cine a fost mai insistent, dar global, o viziune naţională, o viziune unitară care să asigure infrastructura, programarea acestor servicii şi finanţarea lor nu a existat”, a mai precizat ministrul Sănătății.

Strategia naţională la care se lucrează va include zona de neonatologie, de boli rare, componenta de oncologie, cea de sănătate mintală, componenta de stomatologie, bolile cardio şi cerebro-vasculare.

„Sperăm că în prima parte a acestui an să avem, pentru prima dată în ultimii 36 de ani, strategia naţională de screening şi prevenţie, un document strategic după care atât Ministerul Sănătăţii, cât şi toate unităţile sanitare şi întreg sectorul sanitar se poate orienta pentru a duce screeningul şi prevenţia acolo unde le este locul”, a conchis Rogobete.