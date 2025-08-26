Justitie Ministrul Justiției și avocații reclamă că nu au fost informați de faptul că mâine e grevă la instanțe







Curțile de apel din toată țara au anunțat că intră în grevă din cauza reformei pensiilor magistraților. Mâine nu se va lucra la instanțe, nu vor fi ședințe în care se vor judeca dosare cu cauze penale sau civile.

Protestele magistraților au fost anunțate de media prin canalele audio-vizuale și scrise. CSM a cerut public retragerea proiectului de reformare a pensiilor magistraților. Nu au exista, însă, comunicate oficiale transmise Ministerului Justiției, Barourilor de Avocatură și altor autorități.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu a avut o reacție la protestele magistraților, cu puțin timp înainte de întrunirea Coaliției de la Palatul Victoria, la care a venit și președintele Nicușor Dan.

„Greva nu este permisă în sistemul judiciar”, a spus ministrul. Conform lui, Guvernul nu va retrage proiectul privind pensiile magistraților. Marinescu susține că greva nu este permisă: „Orice formă de protest trebuie să asigure continuarea activității judiciare”, a declarant ministrul Justiției pentru Digi24.ro.

Ministrul Justiției a mai punctat faptul că ministerul nu a fost informat în mod oficial despre protestele pe care le-au anunțat până acum mai multe instanțe și parchete din țară.

Radu Marinescu, fost avocat, a declarat că a văzut în presă anunțurile magistraților cu privire la protestele pe care le vor declanșa începând de mâine, 27 august.

Mai mulți avocați au avut intervenții critice pe rețelele de socializer afirmând că nu au fost anunțați de nimeni ca mâine dimineață să nu se prezinte la instanțe și să-și apere clienții.

Cu siguranță vor fi și justițiabili care, dacă nu au avocat ca să-i anunțe despre proteste și imposibilitatea de a li se judeca dosarul, vor merge degeaba la judecătorii.

Instanțele au comunicat ce vor face mâine

Mai multe curți de apel și judecătorii au comunicat prin presă ce vor face mâine, ce vor lucra. Într-o știre anterioară, Evenimentul zilei a publicat intervențiile mai multor instanțe din diferite orașe ale țării.

„Facem precizarea ca judecătorii îşi vor îndeplini atribuţiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare şi regularizare a cererilor, studiul individual şi formarea profesională continuă, precum şi alte atribuţii legale şi regulamentare (cu excepţia judecării cauzelor, în afara cazurilor menţionate anterior)”, a transmis Curtea de Apel Ploieşti.