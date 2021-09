Ministrul Ioana Mihăilă îl atacă pe Florin Cîțu. „Lipsa de bani și de resurse se datorează iresponsabilității premierului”

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, îi reproșează premierului Florin Cîțu lipsa de implicare în ceea ce privește finanțarea programelor de sănătate la nivel național. Potrivit reprezentantului USR-PLUS de la Sănătate, șeful Guvernului pune politica deasupra sănătății și a interesului public, în general.

„Nu vreau să punem politica deasupra interesului pacienților și a interesului public, în general. Sunt aici să explic ceea ce domnul prim-ministru Cîțu tocmai a spus și astăzi, la fel cum a spus și ieri, că nu înțelege cum oamenii din centrele de vaccinare sunt neplătiți. De două, trei luni de zile. Domnul prim-ministru ne spune că nu înțelege cum s-a întâmplat acest lucru, deși știam din aprilie că banii alocați Ministerului Sănătății nu sunt suficienți.

În 28 aprilie, printr-o adresă înregistrată prin număr de înregistrare la cabinetul premierului, i-am prezentat situația financiară a bugetului ministerului. I-am spus atunci, prin această adresă, că nu sunt suficienți bani pentru salarii, pentru programe de sănătate, pentru acțiuni prioritare, cele care finanțează terapiile intensive din spitale, printre altele, pentru plata personalului din centrele de vaccinare.

De exemplu, în ceea ce privește salariile personalului medical, i-am atras atenția că pentru anul 2021, numărul personalului plătit a crescut prin suplimentarea acestuia în serviciile județene de ambulanță, în DSP-uri și crescând numărul de medici și asistenți în unitățile de primiri urgențe, de aproximativ 75.000 de persoane.

Ministrul USR-PLUS îi explică lui Florin Cîțu de ce nu sunt suficienți bani. „Știa că bugetul era la fundul sacului”

De asemenea, i-am explicat în adresă că în ceea ce privește programele de sănătate care includ, pe lângă vaccinarea împotriva COVID-19, vaccinurile pentru copii, tratamentele pentru tuberculoză și bolnavii cu HIV, a fost informat încă de pe atunci că mai era nevoie de 630 milioane de lei pentru a ajunge măcar la nivelul anului 2020, când nu aveam vaccinurile COVID.

(…) Era precizat în adresă că fondurile alocate de 240 milioane de lei sunt insuficiente, fiind mai mici cu aproximativ 160 de milioane de lei decât în 2020. Pentru personalul implicat în procesul de vaccinare, i-am spus că este nevoie de suplimentare având în vedere că în Legea bugetului a fost specificat în mod expres plafonul ce putea fi cheltuit cu această destinație. Din acest motiv, Ministerul Sănătății nu a putut redistribui fonduri prin alte articole bugetare.

Am cerut suplimentarea astfel: pentru medicii de familie, pentru centrele de vaccinare din alte locații, aprox 600 milioane de lei, precum și pentru plata cheltuielilor de organizare și funcționare. Fondurile repartizate prin Legea bugetului, respectiv 200 de milioane de lei ne-au fost suficiente până în luna mai 2021, dacă ne referim la plata centrelor de vaccinare și la plata pentru programele de sănătate. Așadar, începând din luna aprilie, domnul prim-ministru a avut detaliat necesarul de bani pentru fiecare capitol bugetar de la Ministerul Sănătății.

Ioana Mihăilă: „Se datorează doar iresponsabilității premierului Cîțu”

În data de 8 iunie, am transmis Guvernului un memorandum prin care am explicat situația plăților, dar și faptul că am ajuns la epuizarea bugetului pentru o parte dintre programele de sănătate și am cerut deblocarea reținerii de 10% la bugetul Ministerului Sănătății, conform legii bugetului de stat. Cu alte cuvinte, domnul prim-ministru știa că bugetul ministerului pentru programele de sănătate și altele era la fundul sacului.

Au urmat discuțiile pe rectificarea bugetară, în care i-am adus din nou la cunoștință domnului prim-ministru situația explicată anterior. Singurele răspunsuri ale domnului prim-ministru au fost cele legate de faptul că va rezolva la rectificare. (…) Faptul că astăzi vorbim de personal neplătit, de lipsă de bani pentru programele de sănătate ale pacienților și lipsă de resurse pentru ambulanțe și medicamente se datorează doar iresponsabilității premierului Cîțu”, a declarat, sâmbătă, ministrul USR-PLUS de la Sănătate, Ioana Mihăilă.