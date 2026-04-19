Ministrul Finanțelor avertizează asupra stabilității politice: Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România

Alexandru Nazare, aflat în prezent în Statele Unite, a transmis un mesaj de avertizare adresat clasei politice, după ce investitori străini au semnalat că „urmăresc atent ce se întâmplă în România”, potrivit unei postări publicate pe Facebook. Ministrul Finanțelor participă, alături de alți membri ai Guvernului, la reuniunea de primăvară organizată de Grupul Băncii Mondiale și Fondul Monetar Internațional, desfășurată în perioada 14–20 aprilie 2026.

Ministrul Finanțelor a anunțat că a încheiat o serie de întâlniri cu instituții-cheie din arhitectura economică și de influență a SUA, în cadrul unui turneu realizat împreună cu alți miniștri din Cabinet.

„Uși deschise pentru România la Washington. Depinde doar de noi cum mergem mai departe. Am încheiat un turneu de întâlniri săptămâna aceasta, alături de colegii din Guvern, cu instituții-cheie din arhitectura economică și de influență a SUA, acolo unde se decid și se susțin marile direcții de investiții globale”, a scris ministrul pe Facebook.

Potrivit acestuia, România a reluat colaborarea cu Grupul Băncii Mondiale, prin MIGA și IFC, pentru proiecte din energie și infrastructură, inclusiv pentru rețeaua de gaze și proiectele nucleare de la Cernavodă.

„Împreună cu Grupul Băncii Mondiale/ World Bank Group, prin MIGA şi IFC – instituții esențiale pentru finanțarea marilor proiecte – am reluat colaborări importante pentru investiții în energie și infrastructură, de la rețeaua de gaze la proiectele nucleare de la Cernavodă. În paralel, am consolidat dialogul direct pe energie cu administrația SUA, inclusiv cu Secretarul american pentru Energie, Chris Wright”, a completat Nazare.

Ministrul a mai transmis că aceste oportunități sunt rezultatul unor contacte și vizite anterioare în Statele Unite.

„Toate aceste uși şi ferestre de oportunitate nu sunt deschise întâmplător României, ci sunt rezultatul ultimelor luni de dialog constant și al vizitelor anterioare în Statele Unite, în care am construit, pas cu pas, încredere și parteneriate cu oameni – cheie ai administrației americane”.

Ministrul Finanțelor a subliniat că partenerii externi urmăresc evoluțiile interne din România și că stabilitatea politică influențează direct deciziile de investiții.

„Mesajul primit în toate aceste întâlniri este însă unul foarte clar: toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România, iar din acest punct de vedere direcția și, implicit, stabilitatea politică sunt esențiale. În lipsa acestora, lucrurile se traduc rapid în costuri mai mari de finanțare, investiții amânate sau anulate și scăderea încrederii investitorilor – de pe urma cărora toți pierdem.”

În final, Alexandru Nazare a atras atenția asupra responsabilității de a valorifica oportunitățile existente în relația cu Statele Unite.

„Sunt şanse importante, deschise cu mult efort, în relația cu SUA. Iar România trebuie să le valorifice, cu determinare şi seriozitate, nu să le ocolească”, a conchis ministrul.