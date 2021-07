După uriașul scandal izbucnit între Eduard Novak și Ana Maria Popescu, ministrul Tineretului și Sportului și-a cerut scuze pentru afirmațiile jignitoare pe care le-a făcut. Conducătorul de la MTS a spus că mesajul său a fost înțeles greșit. În condițiile în care a lăsat să treacă timpul și nu a lămurit această problemă imediat.

Eduard Novak se plânge că a fost înțeles greșit atunci când a transmis mesajul

„Îmi pare foarte, foarte, foarte rău. S-a înțeles foarte greșit. Dacă nici eu nu înțeleg sacrificul unei sportive care participă la 5 Jocuri Olimpice, chiar nimeni nu înțelege. Și eu voi participa la a 5-a ediție a Jocurilor Paralimpice, știu cum este să muncești. S-a înțeles greșit. A reacționat în felul ei, nicio problemă. Ea este o sportivă. Eu sunt ministru, datoria mea e să reprezint sportul românesc în orice condiții, chiar dacă sunt înjurat, atacat.

Nu contează, trebuie să văd dincolo de aceste lucruri, ce este mai bine pentru sportivi. Dacă până acum m-aș fi supărat pentru unele atacuri, atunci jumătate din Federații nu ar mai fi primit finanțare. Trebuie și vreau să fiu un ministru bun, alături de sportivi. Sincer, îmi pare rău, pentru mine Ana Maria este campioana de aur, se știe că sunt alături de ea”, a afirmat Eduard Novak la TVR 1.

Ce afirma Ana Maria Popescu la revenirea în țară

La revenirea de la Olimpiadă, medaliată cu argint, Ana Maria Popescu l-a ignorat pe ministru și a refuzat să-i strângă mâna. „Domnule Novak, am avut ca sparring partner sportivi de 43 de ani, care s-au retras din activitate, pentru că nu mai am alții. Îmi doresc foarte mult ca dumneavoastră sa ajungeți la Tokyo si să luați aurul ăla pe care eu nu am fost în stare sa-l iau! Credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane, dar nu-i problemă, mai avem timp”, a afirmat Anamaria Popescu.