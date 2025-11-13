Ministrul Dezvoltării dă asigurări că investițiile vor continua pe plan local. Sute de școli și zeci de spitale ar urma să fie reabilitate

Toate proiectele finanțate prin PNRR de Ministerul Dezvoltării, cu contracte de execuție valide la 19 august 2025, vor fi susținute în continuare de Guvern, a anunțat ministrul Cseke Attila. Este vorba despre 5.372 de contracte, în valoare totală de 26 de miliarde de lei cu TVA.

Potrivit oficialului, Executivul a aprobat joi Memorandumul inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, avizat de Ministerul Finanțelor și de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin care se asigură continuarea investițiilor finanțate prin PNRR, derulate de Ministerul Dezvoltării.

Ministrul Cseke Attila a explicat că investițiile contractate prin Ministerul Dezvoltării, care la 19 august 2025, data intrării în vigoare a Ordonanței 41, aveau contracte de execuție a lucrărilor valide sau contracte de achiziție de vehicule, vor putea fi finanțate în continuare de Guvern.

„Principiul cel mai important este acela că toate investiţiile contractate prin Ministerul Dezvoltării, care la data de 19 august 2025, data intrării în vigoare a Ordonanţei 41, aveau contracte de execuţie de lucrări valide încheiate sau contracte de achiziţie de vehicule, pentru că avem şi acest tip de contracte, vor fi finanţate de către Guvern în continuare”, a arătat el.

Oficialul le-a transmis autorităților locale că aceste categorii de investiții vor continua.

„Mesajul nostru către toate autorităţile locale şi autorităţi centrale care sunt beneficiari acestor investiţii este acela că investiţiile din PNRR merg mai departe. Guvernul asigură finanţarea tuturor investiţiilor care au ordin de începere a execuţiei lucrării la 19 august 2025. Astfel se vor finanţa un număr de 5.372 de contracte în valoare de 26 de miliarde de lei cu TVA”, a declarat Cseke Attila.

Cseke Attila a adăugat că vor fi reabilitate energetic peste 1.300 de unități de învățământ. De asemenea, 191 de clădiri din domeniul sănătății vor fi reabilitate.

„Reabilităm şi eficientizăm energetic 1.345 de clădiri de învăţământ, 772 şcoli, 202 licee, 252 grădiniţe şi construim 119 creşe. Modernizăm 191 clădiri din domeniul sănătăţii, 49 spitale, 141 dispensare şi o policlinică. Eficientizăm energetic 1.900 blocuri de locuinţe şi achiziţionăm 1.184 de vehicule nepoluante pentru transportul public din localităţi. Fiecare şcoală, spital, clădire publică sau bloc de locuinţe înseamnă o promisiune făcută oamenilor şi o obligaţie a statului de a o duce până la capăt. Continuăm toate proiectele începute pentru că dezvoltarea României nu trebuie încetinită”, a mai spus el.

Ministrul Dezvoltării a declarat că aprobarea Memorandumului de către Guvern deschide calea pentru o absorbție de 100% sau chiar mai mult a fondurilor PNRR.

„Un lucru important de menţionat ar fi aceea că, în urma renegocierii cu Comisia Europeană, practic s-a inversat proporţia de finanţare împrumut-grant la componentele Ministerului Dezvoltării. Dacă înainte aveam 69% finanţare din împrumut, ceea ce însemna că intră pe deficitul bugetului de stat, şi 31% grant, în urma renegocierii, procentul este de 28% împrumut şi 72% grant”, a încheiat oficialul.