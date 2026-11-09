Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține că principala măsură prin care poate fi oprită creșterea inflației este reducerea taxei pe valoarea adăugată. Oficialul a precizat că o eventuală scădere a TVA nu ar trebui să fie aplicată neapărat uniform, propunând totodată menținerea și extinderea mecanismului de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază.

Potrivit ministrului Agriculturii, plafonarea adaosului comercial reprezintă o pârghie eficientă pentru a ține sub control prețurile la raft, protejând atât cumpărătorii, cât și producătorii autohtoni. Într-un interviu acordat postului Antena 3 CNN, Florin Barbu a detaliat modul în care retailerii își stabilesc prețurile în cadrul acestui sistem.

„Acest mecanism pe care l-am propus cu plafonarea daosului comercial la alimentele de bază este un mecanism prin care magazinele de retail adaugă 20% la produsele alimente de bază după ce includ în fișa de cost toate cheltuielile directe și indirecte”, a declarat ministrul Agriculturii, într-un interviu acordat Antena 3 CNN.

Propunerea vine în contextul în care taxa pe valoarea adăugată a fost majorată în anul 2025, la scurt timp după instalarea Guvernului Bolojan. La acel moment, cota standard a urcat de la 19% la 21%, Executivul motivând decizia prin nevoia urgentă de a crește veniturile la bugetul de stat și de a reduce deficitul bugetar.

Cu toate acestea, aplicarea unei reduceri a TVA depinde direct de Ministerul Finanțelor. Florin Barbu a semnalat că ministrul Alexandru Nazare nu susține o astfel de măsură, criticând efectele pe care creșterea taxelor le-a avut asupra economiei și a încasărilor bugetare.

„Eu cred că un Ministru de Finanțe trebuie să se uite atent unde sunt acele găuri. De ce creșterea economică nu mai este așa cum era acum un an de zile? Probabil din creșterea taxelor, puterea de cumpărare a scăzut, colectarea este mai mică”, a mai explicat Florin Barbu.

Ministrul social-democrat insistă că plafonarea adaosului comercial aduce beneficii directe atât fermierilor români, cât și consumatorilor finali. Pentru a valida eficiența acestei măsuri la nivel guvernamental, Florin Barbu cere o analiză oficială realizată de instituțiile cu atribuții de control și statistică.

„Dacă Florin Barbu a creat un mecanism economic prin care să reducem produsele alimente de bază și vedem aceste reduceri, eu cred că instituțiile statului care au atribuții pe acest act normativ, Consiliul Concurenței, ANAF și Institutul Național de Statistică, să facă un raport, să-l prezinte în Guvernul României și să se iau o decizie dacă plafonarea adaosului comercial pe alimente de bază a fost unul bun”, a mai transmis ministrul social-democrat.