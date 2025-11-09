Ministru prins de un jurnalist când agăța un partener de amor. Reacția demnitarului

Jurnalistul Liviu Alexa susține, într-un material pe site-ul Strict Secret, că Marcel Boloș, fost ministru al Finanțelor și actual director al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, ar fi implicat în interacțiuni intime cu un tânăr pe o platformă destinată comunității LGBTQ+.

Dovezile prezentate de jurnalist cuprind mai multe imagini foto și video, care ar întări existența unei legături între Boloș și un bărbat mai tânăr. Marcel Boloș neagă că ar fi implicat în așa ceva: „Doamne ferește, ce tâmpenie!”

Potrivit lui Liviu Alexa, Marcel Boloș ar fi fost activ pe o aplicație populară în rândul bărbaților homosexuali, unde ar fi întreținut conversații cu caracter intim cu un tânăr.

Jurnalistul afirmă că a obținut dovezi directe în acest sens, inclusiv un video în care Boloș, prezentat drept „preot misionar cu sutană și cruce”, s-ar fi expus în fața camerei în timpul unei discuții private.

„Astăzi, voi demonstra asta. Că e un ipocrit gay. Un ipocrit nenorocit,” scrie Liviu Alexa. Jurnalistul din Cluj ține să sublinieze că orientarea sexuală nu este o problemă în sine, ci lipsa asumării și vulnerabilitatea publică ce rezultă din aceasta.

Alexa afirmă că între Boloș și interlocutor ar fi avut loc o conversație pe teme intime, iar la un moment dat ar fi trimis și o imagine cu zona genitală. Discuția dintre cei doi a avut o singură temă: dacă tânărul poate să vină sau nu la Marcel Boloș în seara dialogului.

Capturile arată, potrivit jurnalistului, că discuția ar fi avut loc recent, în timpul în care Boloș ocupa funcții publice importante.

Marcel Boloș a ocupat funcții esențiale în Guvernul României, fiind ministru al Fondurilor Europene și, ulterior, ministru al Finanțelor. A fost responsabil de gestionarea fondurilor PNRR și a fost implicat în redactarea mai multor acte normative cu impact major asupra economiei și administrației publice.

În prezent, Boloș ocupă funcția de director general al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest. În spațiul public, este perceput ca un personaj discret, cu o formare teologică și un discurs conservator. Este cunoscut pentru aparițiile sale oficiale în care poartă cruce ortodoxă și referințe constante la valorile creștine.

Liviu Alexa l-a sunat pe Marcel Boloș pentru a-i cere o reacție în urma materialului scris.

Liviu Alexa: Am primit niște print screen-uri cu o conversație pe care ați avut-o aseară, vreo 100 de print screen-uri, pe o o aplicație de dating de gay, Grinder. La un moment într-un video apare că dumneavoastră dați cuiva O conversație pe care ați avut o aseară vreo sută de print screen uri pe o aplicație de dating de grinder la un moment dat într-un video apare că dumneavoastră într-o conversație dați cuiva o poză care să șterge, o poză din aia cu expiring.

Marcel Boloș: Vă dați seama că nu știu ce poze sunt.

Liviu Alexa: Sunt poze cu pronunțat caracter sexual și dumneavoastră trimiteți o poză din pat da, din locuința dumneavoastră, de pe strada Bună Ziua și sunt câteva detalii care cumva să zicem nu vă ajută dacă vreți să mă refuzați în răspuns pentru că că o să vedeți în articol despre ce e vorba. Obișnuiți des să stați pe genul ăsta de aplicații?

Marcel Boloș: Nu știu cine și ce a făcut acolo.

Liviu Alexa: Deci nu recunoașteți că ați stat pe...Cum e posibil să fie poze cu dumneavoastră din interiorul locuinței, stând în pat, zâmbind.

Marcel Boloș: Nu vă supărați pe mine. Sunt poze care pot fi făcute și folosite, că aplicațiile astea sunt...

Liviu Alexa: Deci acum e vorba despre AI, ca și primarul din Livezile?

Marcel Boloș: Deci eu nu știu, credeți-mă de așa ceva.

Liviu Alexa: Apoi într-o altă poză apare în același context vizual ca să zic așa, ca și cum ați fi trimis o poză cu organul dumneavoastră genital.

Marcel Boloș: Doamne ferește!

Liviu Alexa: Este un element comun care practic se pupă în ghilimele cu prima poză și cu a 2-a.

Marcel Boloș: Doamne ferește ce tâmpenii!

Liviu Alexa: Deci sunt tâmpenii?

Marcel Boloș: Nu vă supărați pe mine eu nu mă ocup cu așa ceva.

Liviu Alexa: Am înțeles, am consemnat răspunsul dumneavoastră.

Marcel Boloș: Ce nebunii...

Liviu Alexa: Dar vi se pare normal dacă ar fi să fie o persoană publică cu demnități importante, să fie o persoană gay...

Marcel Boloș: Mi se pare absolut anormal.

Liviu Alexa: Este am absolut anormal. Am înțeles, am consemnat răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. La revedere.

Domnul Boloş a revenit cu noi precizări:

“Eu nu știu cine se ocupă de asemenea cretinătăți. Nu vă supărați. Eu așa ceva nu am făcut, acum cine a făcut nu știu, nu îmi dau seama. Eu nu am, nu știu cum se cheamă, aplicația asta. Vedeți dumneavoastră, pozele acestea se folosesc, sunt lucruri care se folosesc în numele meu, adică...nu am cum să garantez sau să am control asupra a așa ceva. Doamne ferește, ce tâmpenie!”