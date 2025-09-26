Minime aproape de limita înghețului, în Republica Moldova, în timpul nopții

Vreme obișnuită pentru această perioadă a anului, în Republica Moldova. Azi, 26 septembrie, valorile termice se mențin la cote ce se apropie de media obișnuită pentru final de lună septembrie: 15 - 17 grade Celsius. Dar, în timpul nopții, mercurul din termometre va scădea foarte mult și va ajunge la nivelul de 3 grade Celsius, după cum au informat meteorologii.

Cerul va fi parțial înnorat, senin în nor și est, nu sunt șanse de precipitații. Vântul va sufla moderat. Sunt anunțate câte 15 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 16 grade la Bălți și 17 grade Celsius la Cahul, la Chișinău și la Ștefan-Vodă.

În prima zi de weekend, vremea rămâne frumoasă, cer senin pe tot parcursul zilei în toate regiunile țării, maxime de 15 - 17 grade Celsius.

Azi, în România, vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit pentru această decadă a lunii. Excepție va face vestul ţării, acolo unde valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale.

Cerul va fi variabil în regiunile estice şi predominant înnorat în rest. Pe arii restrânse va ploua slab în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia şi posibil în Muntenia, iar în zona montană înaltă trecător va ninge.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări mai ales ziua în jumătatea de sud a ţării şi izolat în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h. În judeţul Caraş-Severin vântul va avea intensificări cu viteze de 55…65 km/h. Iar în zona montană aferentă de 80…100 km/h, iar intensificări de vânt vor fi şi pe litoral, cu rafale ce vor atinge 50…65 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 12 şi 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 şi 14 grade, cu valori mai mici în depresiunile Carpaţilor Orientali, unde pe alocuri se va produce brumă. Dimineaţa şi noaptea, izolat va fi ceaţă.