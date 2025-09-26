Vremea

Minime aproape de limita înghețului, în Republica Moldova, în timpul nopții

Comentează știrea
Minime aproape de limita înghețului, în Republica Moldova, în timpul nopțiiVremea. Sursa foto. Pixabay
Din cuprinsul articolului

Vreme obișnuită pentru această perioadă a anului, în Republica Moldova. Azi, 26 septembrie, valorile termice se mențin la cote ce se apropie de media obișnuită pentru final de lună septembrie: 15 - 17 grade Celsius. Dar, în timpul nopții, mercurul din termometre va scădea foarte mult și va ajunge la nivelul de 3 grade Celsius, după cum au informat meteorologii.

Scad foarte mult temperaturile pe timp de noapte în Republica Moldova

Cerul va fi parțial înnorat, senin în nor și est, nu sunt șanse de precipitații. Vântul va sufla moderat. Sunt anunțate câte 15 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 16 grade la Bălți și 17 grade Celsius la Cahul, la Chișinău și la Ștefan-Vodă.

În prima zi de weekend, vremea rămâne frumoasă, cer senin pe tot parcursul zilei în toate regiunile țării, maxime de 15 - 17 grade Celsius.

Azi, în România, vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit pentru această decadă a lunii. Excepție va face vestul ţării, acolo unde valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale.

Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Vremea, prognoza meteo

Vremea. Sursa foto. Pixabay

Cum va fi vremea, azi, în România

Cerul va fi variabil în regiunile estice şi predominant înnorat în rest. Pe arii restrânse va ploua slab în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia şi posibil în Muntenia, iar în zona montană înaltă trecător va ninge.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări mai ales ziua în jumătatea de sud a ţării şi izolat în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h. În judeţul Caraş-Severin vântul va avea intensificări cu viteze de 55…65 km/h. Iar în zona montană aferentă de 80…100 km/h, iar intensificări de vânt vor fi şi pe litoral, cu rafale ce vor atinge 50…65 km/h.

Temperaturile ajung la 12 - 23 de grade Celsius

Temperaturile maxime se vor situa între 12 şi 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 şi 14 grade, cu valori mai mici în depresiunile Carpaţilor Orientali, unde pe alocuri se va produce brumă. Dimineaţa şi noaptea, izolat va fi ceaţă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:03 - Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
19:54 - Un fost consilier al lui Nicolas Sarkozy îî solicită lui Macron grațierea fostului șef de stat
19:47 - „Festival” de antisemitism la Universitatea Virginia Tech
19:42 - Secrete din dosarul spionului Alexandru Bălan. Legătura cu ofițerii KGB Belarus și SRI
19:34 - UE dezbate un împrumut de miliarde pentru Kiev, garantat cu active rusești
19:22 - Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față

HAI România!

Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes

Proiecte speciale