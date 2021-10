Milionarul României trece prin momente cumplite! Este foc și pară după ce s-a infectat cu COVID. „Sunt foarte mulți idioți, eu i-aș aresta”

Afaceristul Cristian Țânțăreanu s-a infectat cu virusul SARS-COV-2 după ce s-a vaccinat cu două doze anti-COVID-19. A dezvoltat o formă „nu știu cum, dar tot nu prea ușoară”, potrivit declarațiilor acestuia. Milionarul s-a internat la Institutul Matei Balș, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate timp de o săptămână, după care s-a transferat la domiciliu, unde s-a mai tratat încă o săptămână. În anul 2011, afaceristul a fost diagnosticat cu cancer de colon, însă datorită imunizării împotriva coronavirusului nu s-a confruntat cu simptome grave și, prin urmare, nu a avut nevoie de internare la ATI.

„Sunt foarte mulți idioți, eu i-aș aresta”

„Sigur că credeam, păi sunt tâmpit? Nu văd în fiecare zi ce este? Numai citind numărul de morți și de internați la ATI e suficient”, a reacționat milionarul, după ce a trecut cu brio peste boala COVID-19. „Nu trebuie să te pricepi. Sunt foarte mulți idioți, eu i-aș aresta. Din cauza lor au ajuns să moară pe zi în România câți mor în toată Europa. Asta e crimă!”, a acuzat Cristian Țânțăreanu, precizând că, în opinia sa, locul celor care dezinformează în astfel de vremuri este după gratii.

„Există lege acum. A fost suficient să îi sperie de două ori și acum stau la cozi, tâmpiții! Au ajuns să stea duminica 5,6 ore la coadă, la vaccinare. Apar tot felul de medici idioți, tot felul de preoți tâmpiți… Eu i-aș da afară, să se ducă să facă alta meserie”, a mai spus milionarul.

Ce simptome a prezentat Cristian Țânțăreanu după ce s-a infectat cu COVID-19

Cristian Țânțăreanu a prezentat simptome timp de două săptămâni, în urma infecției cu SARS-COV-2. O săptămână a primit îngrijiri medicale la Institutul Matei Balș, ulterior transferându-se acasă. Omul de afaceri a vorbit și despre ce simptome a dezvoltat, în urma îmbolnăvirii.

„Am fost bolnav, m-am vindecat. Am stat două săptămâni cu Covidul ăsta. Eram vaccinat de două ori și, când am ajuns în spital, trebuia să fac doza trei. Probabil am făcut o formă mai nu știu cum, dar tot nu a fost prea ușoară. De vreo 5 zile am venit acasă. Am stat în spital o săptămână, și o săptămână acasă.

Îmi era rău, îmi scăzuse oxigenul, când am văzut că scade dramatic m-am dus în spital. E nenorocire! Mai am niște medicamente de luat și cam asta este treaba. La Matei Balș am fost internat, nu știu cum este în altă parte, dar m-am uitat cum funcționează treaba o săptămână și sunt mari profesioniști”, a declarat Cristian Țânțăreanu pentru Fanatik.ro.