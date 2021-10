Lovitură primită de Alex Bodi, aflat în arest preventiv. Decizia luată de judecători îi cade cum nu se poate mai rău

Aflat după gratii, Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu, a primit o veste proastă din partea magistraților. El va trebui să rămână în detenție, după cum au hotărât magistrații de la Tribunalul Gorj, care i-au respins cererea de înlocuire a arestului preventiv. În plus, Alex Bodi va trebui să plătească și cheltuielile de judecată.

Alex Bodi rămâne după gratii și va plăti cheltuieli de judecată

Avocații au cerut ca inculpatul să primească arest la domiciliu sau control judiciar, în locul arestului preventiv. Bodi a fost trimis după gratii, în urmă două săptămâni, pentru o perioadă de 30 de zile.

Înainte de a se prezenta în fața autorităților, după ce a a fost înștiințat că va merge, din nou, în arest, Alex Bodi a făcut un live pe Instagram.

„Nu sunt arestat din cauza faptului că am făcut anumite chestii sau că au apărut acuzații noi. Nu s-a întâmplat nimic de genul ăsta. Singurul motiv pentru care s-a dispus arestarea mea preventivă a fost faptul că, la un anumit termen, nu m-am prezentat.

Pe motive medicale. Se pare că lucrurile astea nu au fost de ajuns și domnii au decis arestarea mea preventivă. Sper că am lămurit chestia asta. Să nu existe alte speculații. Nu am alte capete de acuzare”, afirma Alex Bodi.

Contestase decizia magistraților de la Tribunalul Gorj

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a contestat cea mai recentă decizie a magistraților Tribunalului Gorj, iar Curtea de Apel Craiova ar urma să se pronunțe la data de 27 octombrie în privința noii sale cereri.

Altfel, Bianca Drăgușanu a declarat de mai multe ori la televizor că a fost bătută de Alex Bodi, iar după o ceartă mai dură, aceasta a publicat toate pozele în care era plină de vânătăi.

„Eu am luat bătaie, în acele poze se vede clar. Există un dosar pentru care cine m-a lovit vă plăti. Există persoane și dovezi. Eu pot arăta mesajele cu dublu sens, pe care mi le trimite și acum. Am făcut publice pozele pentru că el a dat acea poză. Doar cu el am vorbit pe Facetime atunci. Fostul meu soț, în timp ce iubita lui face clătite, fuge în spatele casei ca un șoricel să mă sune și să mă certe. Nu se face așa ceva. Bătăile pe care le-am luat au fost timp de doi ani în mod repetat. Pentru asta există lege”, spunea Bianca la Xtra Night Show.