Bianca Dragușanu a povestit despre acest episod la puțin timp după despărțirea urâtă de Alex Bodi, iar declarația sa a fost că a luat o combinație de pastile cu alcool, după ce fusese bătută de iubitul ei de la vremea aceea, Alex Bodi.

Bodi a vrut să se disculpe de aceste acuzații și, pe lângă imaginile scandaloase în care Bianca Drăgușanu zace leșinată în apartamentul ei, bărbatul a mai publicat și un filmuleț în care blondina povestește mamei sale că între cei doi nu avusese loc nicio agresiune. Mărturisirea pe care Bianca a făcut-o mamei sale s-a întâmplat la doar o zi după nefericitul incident, când vedeta TV a fost resuscitată de Alex Bodi după supradoza de Xanax și votcă.

Ce îi mărturisea Bianca mamei sale

„Hai să-ți explic ce am făcut acum. Mama, hai să-ți explic, te rog ascultă-mă o secundă. Dar ascultă-mă. Ascultă-mă. Vorbesc eu o secundă acum, te rog ascultă-mă și iartă-mă, te implor ascultă-mă. Eu… Hai să-ți explic ce am făcut acum, ca să înțelegi și tu, că el se impacientează foarte tare. Acum sunt la farmacie, îmi cumpără niște lucruri, vitamina C. Doar îți povestesc. Noi aseară am ieșit la restaurant frumos, elegant, m-a scos la cină, omul nu a avut nicio problemă cu mine, s-a purtat frumos. Eu, din frustrare că a șters niște poze cu mine, am început să șterg și eu poze cu el și atunci i-am dat foc. El s-a enervat și mi-a luat mie telefonul. Și atunci, acolo, ne-am smucit unul pe altul în restaurant, ne-am îmbrâncit”, mărturisește Bianca mamei sale.

De asemenea, mama Biancăi, fiind la curent cu personalitatea agresivă a iubitului fiicei sale, o întreabă pe aceasta dacă bărbatul a lovit-o.

În mod bizar Bianca cere voie lui Alex Bodi înainte de a-i răspunde, iar iubitul ei spune că nu coboară din mașină până când diva nu va declara mamei sale că acesta nu a gresat-o.

„Nu, mamă, ascultă-mă. „Pot să îi zic?”, l-a întrebat prezentatoarea Tv pe Alex Bodi.

„Nu am treabă, vorbește, treaba ta, vreau doar să-i explici că nu am dat în tine, ca să înțeleagă, apoi ies din mașină”, intervine Bodi.

Bianca a continuat să-i povestească mamei sale cum au decurs evenimentele care avuseseră loc cu doar o seară înainte.

„El mi-a luat mie telefonul și că îmi șterge toate pozele de pe Insta și nu știu ce și ce a zis el acolo, la nervi. M-a lăsat acasă frumos și a plecat. Eu, când am rămas acasă singură, e, când am rămas acasă singură, de panicată că poate să pună poze cu mine în c@#$l gol gen și le pune pe Instagram sau Facebook și ne facem de râs, de ne știe toată țara și ne facem de c@#@t, eu am luat 2 pastile de 1 miligram de Xanax, nu mai mult, că le aveam într-o folie din aia cu 8 pastile. Erau luate și mai rămânseseră două”, mărturisește Bianca.

„Mie mi-ai zis că ai luat patru”, o întrerupe Alex Bodi.

„De un miligram … Ascultă-mă. Doar două pastile am luat din folia care era goală deja. El a venit la mine, eu dormeam, nu am răspuns. Apoi a venit cu Horia, că el avea cheia. Și eu eram căzută pe jos, nu știu ce am făcut. El m-a luat, a chemat doctor, mi-a dat să beau lapte, am vomitat, m-o spălat pe față, m-a pus în pat”, este mărturia vedetei către mama sa, în timp ce se afla cu Alex Bodi în mașină.

„Hai că ies, zi că ies!”, spune Alex Bodi la finalul conversației, după ce a obținut declarația pe care o voia din partea Biancăi.

El susține că a făcut aceste declarații pentru a se disculpa în fața opiniei publice de imaginea de agresor, pe care i-a construit-o Bianca.

„E momentul să fac lumină”

„Cred că m-am abținut prea mult timp și e momentul să fac lumină, pentru că lucrurile au ajuns mult prea departe și mă simt obligat, nu am vrut să ajung aici, dar mă simt obligat. Cum poate să zică ea că am bătut-o și că era leșinată din cauza mea, că video-ul respectiv era filmat de un prieten de-al nostru și acum prietenul ei bun. Când ea a luat Xanax și vodcă și am găsit-o leșinată, vin dimineața de la club, cu martori după mine, am chemat și un cadru medical, ca să vină să îi pună o perfuzie. Se vede clar a doua zi că sunt videouri făcute și ea nu știe de existența acestor videouri, când îi spune mamei sale că nu a fost bătută și agresată de mine”, a declarat Alex Bodi pentru Cancan.

„În primul rând, nu știu ce consumă doamna respectivă, dar nu are nici noțiunea timpului. Noi am fost împreună doi ani, nu trei, poate și-ar fi dorit ea mai mult, dar nu s-a nimerit. Da, recunosc, de când am ieșit, am căutat-o, i-am trimis flori, pentru că știu că, pentru chestii materiale, ar vinde orice, ca să nu zic și pe cine.

„A fost o strategie de-a mea pentru a demonstra adevărul. Ea a făcut declarații la anumite televiziuni că îi este teamă de mine, că se teme pentru viața ei. Lucruri pe care eu le am frumos înregistrate, adică mesaje dintre noi și video-uri cu noi, da, le-am adunat, pentru că este vorba de libertatea mea, iar dacă i-am făcut jocul ăsta, ea credea că mă împac cu ea, punea presiune să mă împac cu ea, dar i-am negat, i-am zis și de față cu lumea. Nu vreau să mă împac cu tine, nu vreau să-ți dau viața peste cap, hai să fim prieteni”, a adăugat Alex Bodi, scrie RomaniaTV.