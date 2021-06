Milionarul Cristian Ţânţăreanu lasă averea familiei. Ce va primi fiecare. Omul de afaceri susţine că toţi cei menţionaţi în testament ar trebui să fie mulţumiţi.

Nu doar copiii lui vor primi ceva după ce acesta va muri, ci şi nepoţii. Milionarul celebru mai ales pentru petrecerile organizate la Corbeanca a subliniat că în ciuda averii pe care o are în prezent, toată viaţa s-a temut de sărăcie.

„Mi-am făcut testamentul după ce am aflat că am cancer. Averea familiei se ridică acum la 20, 30 de milioane de euro. Numai spa-ul este 7 milioane de euro. Casele copiilor valorează fiecare vreo 600.000 de euro și am băgat 6 milione de euro în afacerea nouă cu complexul Pandemia.

Milionarul Cristian Ţânţăreanu lasă averea familiei

Nu există un moștenitor. Eu am o frică de foamete. De aia le-am dat copiilor mei și nepoților, ca ei să nu știe ce e aia foamete. Le-am dat casele copiilor. Eu sunt convins că ei gândesc că unul are mai mult și altul are mai puţin.

Ei sunt acționari egali în firmă. Toată averea este acum pe numele copiilor. Toți au afacerile lor, care nu se intersectează. (…) De la stat eu primesc o pensie de 2.500 lei. Aș putea trăi cu banii ăștia. Poți să trăiești din cât ai.

Pensia mi-o ridică o nepoată. I-am dat-o ei, iar banii se duc la ea. Eu vin din șantier acum. Am 70 de oameni care muncesc și trebuie să-i supraveghez. Ce să le fac, eu le-am spus să stea acasă, dar au spus că n-au ce să mănânce.

Milionarul se teme de pandemia de coronavirus

Dacă asta-i viața, ce putem să facem? Eu respect normele de igienă, mă spăl pe mâini, stau în casă, mă uit la tv și am rărit vizitele”, a dezvăluit Ţânţăreanu în cadrul emisiunii moderate de Denise Rifai la Kanal D.

În 2009, omul de afaceri s-a luptat 11 luni cu teribila boală. Au fost multe operații și tratamente făcute în Franța, dar și România. În cele din urmă, el a reușit să învingă cancerul. Ţânţăreanu a avut din nou emoţii din cauza bolii în 2018, când cancerul a recidivat, iar el a ajuns de urgenţă la spital şi a chemat şi un preot.

Milionarul deţine cartierul de lux de la Corbeanca, denumit „Paradisul Verde”, în care şi-a stabilit şi reşedinţa. Lângă vila lui locuieşte Dragoş, fiul său. În ciuda distanţei mici care separă cele două case (50 m), ei au avut o relaţie complicată.

Tatăl şi fiul nu şi-au vorbit mai mulţi ani după scandalul din 2013, când Dragoș Țânțăreanu și-a părăsit soția și cei doi copii pentru amanta Adriana Nicolae, fostă dansatoare la emisiunea ”Surprize, surprize”.

Printre altele, omul de afaceri a povestit şi cum a fost păcălit cu trei milioane de euro. De asemenea, în arhiva evz.ro există dezvăluiri despre cum s-a îmbogăţit Ţânţăreanu, dar şi ce amintire specială are de pe vremea lui Ceauşescu.