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Milioane de români vor primi gratuit alimente, încălțăminte și produse de igienă. Care sunt criteriile de eligibilitate

Milioane de români vor primi gratuit alimente, încălțăminte și produse de igienă. Care sunt criteriile de eligibilitateAjutoare: Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Muncii anunță acordarea gratuită a unor ajutoare umanitare provenite din rezervele de stat, destinate persoanelor vulnerabile. Pachetele vor include alimente de bază, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, produse de igienă și obiecte necesare pentru uz personal.

Măsura este prevăzută într-un protocol încheiat între Ministerul Muncii și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. Printre beneficiarii ajutoarelor se numără persoanele cu dizabilități, copiii din sistemul de protecție, vârstnicii și persoanele fără adăpost.

Beneficiarii vor primi alimente de bază și produse de igienă

Lista produselor alimentare care vor fi distribuite cuprinde paste făinoase, mălai, zahăr, făină, orez, ulei rafinat de floarea-soarelui, gem de fructe și cașcaval.

Pachetele vor conține și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, precum treninguri, tricouri, bocanci și cizme de cauciuc. De asemenea, vor fi distribuite pături, saltele, cearșafuri, perne, fețe de pernă și batiste.

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Ajutoarele includ și truse de igienă personală, adaptate nevoilor copiilor, femeilor și bărbaților.

„Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale au semnat un protocol pentru distribuirea gratuită a unor produse alimentare şi nealimentare către beneficiari ai serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, copiilor din sistemul de protecţie a copilului, persoanelor vârstnice şi persoanelor fără adăpost”, anunţă, marţi, Ministerul Muncii, într-un comunicat de presă.

Sărăcie

Sărăcie. Sursa foto: Pixabay

Transportul produselor va fi asigurat de instituțiile implicate

Transportul ajutoarelor către cele opt regiuni prevăzute în protocol va fi realizat de operatorii economici parteneri și de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, prin unitățile sale teritoriale.

Distribuirea produselor către beneficiarii finali va reveni direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului din județe și din sectoarele municipiului București.

Guvernul a aprobat acordarea gratuită a ajutoarelor

Protocolul urmărește aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 806/2026, care reglementează scoaterea unor cantități de produse din rezervele de stat și acordarea acestora gratuit, sub formă de ajutoare umanitare interne.

Prin această măsură, autoritățile urmăresc să acopere o parte dintre nevoile de bază ale persoanelor vulnerabile care beneficiază de servicii sociale.

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