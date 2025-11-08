Mihail Hodorkovski: Un nou Război Rece va dura cel puțin 10 ani

Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai cunoscuți opozanți ai Kremlinului, avertizează Europa să se pregătească pentru o confruntare de durată cu Rusia, indiferent de cum se va încheia războiul din Ucraina. Fostul magnat petrolier, care a petrecut un deceniu în închisorile lui Putinși trăiește acum în exil la Londra, susține că Moscova va avea nevoie de zeci de ani pentru a se elibera de „narațiunea imperialist-militară” cultivată de actualul regim.

„Ar trebui să ne așteptăm la un fel de Război Rece care să dureze cel puțin 10 ani”, a spus Hodorkovski în cadrul unui eveniment privat organizat la Bruxelles, potrivit unui interviu acordat publicației politico.eu.

Potrivit fostului oligarh, singurul factor capabil să descurajeze o nouă agresiune rusă împotriva Europei ar fi ca Vladimir Putin să creadă că Occidentul reprezintă o amenințare militară reală și credibilă.

El compară situația actuală cu perioada Războiului Rece, când Uniunea Sovietică și Occidentul s-au confruntat decenii întregi prin manevre de influență și propagandă, fără a risca un conflict direct. Astăzi, spune el, Rusia reia aceleași tactici de uzură și destabilizare, folosind un arsenal de instrumente hibride – de la dezinformare la sabotaj economic și presiuni energetice.

Hodorkovski a minimalizat impactul sancțiunilor occidentale asupra regimului Putin. „Ele creează o anumită presiune economică, dar nimic dramatic”, afirmă el. În opinia sa, nici atacurile Ucrainei cu drone asupra rafinăriilor de petrol nu pot paraliza mașinăria de război a Kremlinului.

„Chiar și cea mai puternică dronă, chiar și o rachetă Tomahawk, poate lovi cel mult două hectare. O rafinărie tipică din Siberia se întinde pe 1.500 de hectare. Daunele provocate sunt echivalente cu a călca pe cineva pe picior”, a spus fostul proprietar al gigantului petrolier Iukos, cândva cel mai bogat om din Rusia.

Fostul oligarh crede că șansa de a slăbi regimul Putin a fost pierdută deja. „Singurul moment realist în care puterea lui Putin putea fi fisurată ar fi fost în primii doi ani după invazia Ucrainei, dacă Rusia ar fi suferit o înfrângere militară decisivă”, a explicat el.

Cu un ton ironic, Hodorkovski a adăugat: „Avem o tradiție în Rusia – dictatorii noștri pleacă undeva între 70 și 80 de ani.” Vladimir Putin a împlinit 73 de ani în octombrie.

Luna trecută, autoritățile ruse au deschis un nou dosar penal împotriva lui Hodorkovski, acuzându-l că ar fi condus o „organizație teroristă” și că ar fi complotat pentru preluarea violentă a puterii cu ajutorul paramilitarilor ucraineni. Serviciul Federal de Securitate (FSB) a inclus pe lista acuzaților 22 de persoane legate de Comitetul Anti-Război Rus, o platformă a rușilor exilați din opoziție.

Printre cei vizați se află foști deținuți politici, academicieni și oameni de afaceri. Deși trăiesc în afara Rusiei, unii au raportat probleme cu băncile europene, iar acuzațiile de terorism le-ar putea îngreuna călătoriile internaționale, din teama de extrădare.

Hodorkovski a fost arestat în 2003 și a petrecut zece ani într-o colonie penală din Siberia, înainte de a fi grațiat în 2013. Cazul său – centrat oficial pe evaziune fiscală – este considerat simbolic pentru începutul campaniei lui Putin de eliminare a criticilor incomozi și de consolidare a controlului total asupra mediului de afaceri.

După eliberare, fostul magnat a părăsit Rusia și s-a stabilit la Londra, devenind unul dintre cei mai vocali oponenți ai regimului de la Kremlin.

Hodorkovski nu crede că va apuca să vadă o Rusie democratică, eliberată de ideologia războiului. „Generația mea nu va apuca ziua în care societatea rusă va reveni la normalitate”, a spus el.

Totuși, nu pare descurajat. „Când lucrezi în industria grea, te obișnuiești să inițiezi procese care te depășesc. De la descoperirea unui câmp petrolifer până la producție pot trece 15 ani. Viitorul e la fel de real pentru mine ca prezentul”, a concluzionat disidentul rus.