Mihai Mitoșeru, noi dezvăluiri despre divorț. Marele regret al prezentatorului

Mihai Mitoșeru și Noemi s-au separat în 2019, după 14 ani de relaţie. Prezentatorul Tv nu s-a mai prezentat cu o altă femeie după divorț, ba chiar a recunoscut că regretă că s-au întâmplat lucrurile așa și că a rămas fără soție.

Mihai Mitoșeru a povestit că a divorțat din cauza scandalului din casă și că nu a știut cum să își salveze căsnicia, chiar dacă o iubea pe femeia de lângă el.

„Am divorțat acum 3 ani. Am avut două relații, una de 10 ani, una de 14, cred că am fost destul de ok în viața asta și destul de serios. Nu mă întreba de ce am divorțat, că nici eu nu știu, acum îmi pare rău. Ne plafonasem, nu am știut cum să gestionez situația. După 14 ani de zile ne certam foarte rău, vorbeam urât.

Poate ar fi trebuit să fac și eu ceva, dar în loc să fiu eu mai ok și mai matur, îi răspundeam mai rău decât o făcea ea și nu am știut să salvez situația. Mi s-a părut că cel mai bine e să plec din acea relație. Acum, după trei ani de zile, nu mai gândesc așa. Mă gândesc că ar fi trebuit să fac ceva. E tardiv, oricum”, a spus Mitoșeru.

Mihai Mitoșeru, singur după divorț

Chiar dacă au trecut deja trei ani, Mihai Mitoșeru a mai povestit că nu a găsit o altă femeie potrivită pentru el, dar că este deschis pentru o nouă relație. El a mai declarat că nu are cerințe absurde și că este un om normal.

„În ăștia trei ani, nici nu pot să spun că am găsit pe cineva cu care aș fi vrut să rămân. Acum m-am și maturizat, văd altfel pe toată lumea, văd altfel oamenii, încep să am alte pretenții.

Practic, nu vreau mult, eu sunt un om normal, vreau niște chestii normale, dar normalitatea în ziua de azi e ceva senzațional. Poate m-am și obișnuit să fiu singur, ceea ce e foarte rău, poate nici nu am găsit fata cu care aș vrea să rămân, habar nu am. Dar sunt deschis.”, a declarat Mihai Mitoșeru. Chiar și mama prezentatorul își dorește pe acesta să îl vadă lângă o femeie și să fie fericit, potrivit Cancan.