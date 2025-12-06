Michael Jordan a depus mărturie în procesul cu NASCAR: Cineva trebuia să facă un pas înainte şi să provoace entitatea

Starul NBA Michael Jordan a depus, vineri, mărturie în procesul antimonopol NASCAR, afirmând că, deși urmărește seria de curse auto încă din copilărie, nu a avut altă opțiune decât să intenteze un proces. „Cineva trebuia să facă un pas înainte şi să provoace entitatea”, a spus Jordan juraţilor, potrivit AP.

Jordan a depus mărturie timp de o oră în fața unei săli de judecată arhipline. Prezența sa a stârnit câteva glume din partea judecătorului și a unui avocat al apărării, în timpul explicațiilor sale privind motivul pentru care echipa pe care o deține în coproprietate, 23XI, s-a alăturat Front Row Motorsports în procesul intentat împotriva celei mai importante serii de curse auto din Statele Unite.

„Cineva trebuia să facă un pas înainte şi să provoace entitatea. Am participat la acele întâlniri cu proprietari de lungă durată, care au fost intimidaţi timp de atâţia ani încercând să facă schimbări. Eu eram o persoană nouă, nu mi-era frică. Simţeam că pot provoca NASCAR în ansamblu. Simţeam că, în ceea ce priveşte sportul, era nevoie să fie privit dintr-o perspectivă diferită”, a spus starul NBA juraților.

Apariția mult așteptată a lui Jordan a venit după mărturia intensă a lui Heather Gibbs, nora proprietarului echipei Joe Gibbs Racing. Ea a vorbit despre perioada de șase ore, marcată de haos și presiune, în care echipele au fost nevoite să semneze o prelungire sau să renunțe la contractele care asigură venituri săptămânale pe durata sezonului NASCAR, alcătuit din 38 de curse.

„Documentul era ceva ce nu ai semna niciodată în afaceri. Era ca un pistol la tâmplă: dacă nu semnezi, nu primeşti nimic”, a afirmat aceasta.

Sistemul de „charter”, similar modelului de franciză folosit în alte sporturi, garantează fiecărei mașini un loc în cursă și o plată stabilită de NASCAR. Sistemul a fost introdus în 2016, iar în cei peste doi ani de negocieri intense pentru prelungirea lui, echipele au cerut ca „charterele”, reînnoibile în prezent, să devină permanente pentru a avea stabilitate financiară.

Când NASCAR a refuzat să le facă permanente și le-a dat echipelor doar șase ore, în septembrie 2024, pentru a semna prelungirea de 112 pagini, 23XI și Front Row au fost singurele dintre cele 15 organizații care au spus nu. Cele două au ales să dea NASCAR în judecată și au deschis un proces antimonopol, iar luni au început audierile în care acuză seria de curse că acționează ca un monopol agresiv.

23XI este deținută în comun de Michael Jordan și Denny Hamlin, triplul câștigător al cursei Daytona 500. Front Row îi aparține lui Bob Jenkins, francizor al unui lanț de restaurante fast-food. La fel ca alți martori audiați în această săptămână, Jordan a descris o NASCAR care a refuzat să discute opțiunile sau posibilele ajustări ale sistemului de charter. Întrebat de ce 23XI nu a semnat prelungirile toamna trecută, el a răspuns:

„În primul rând, nu credeam că este viabil din punct de vedere economic. În al doilea rând, se spunea că nu poţi da în judecată NASCAR, ceea ce mi se părea o încălcare a legilor antimonopol. În al treilea rând, ne-au dat un ultimatum pe care nu l-am considerat corect faţă de 23XI. Voiam un parteneriat, iar charterele permanente nici măcar nu erau luate în considerare. Nimeni din partea NASCAR nu a negociat sau a făcut compromisuri în privinţa pilonilor pe care echipele îi doreau”.

Jordan a făcut o comparație cu modelul de afaceri din NBA, unde aproximativ jumătate din venituri ajung la sportivi, o proporție mult mai mare decât în NASCAR.

„Împărţirea veniturilor era mult mai mică decât în orice altă afacere în care am fost implicat. Nu credeam că vom ajunge vreodată la nivelul baschetului, dar voiam să ne îndreptăm în acea direcţie. Ceea ce observ că lipseşte în NASCAR este responsabilitatea comună pentru creştere, precum şi pentru pierderi”, a spus acesta.

Heather Gibbs le-a spus juraților că a devenit coproprietară a Joe Gibbs Racing la o zi după ce soțul ei, Coy, a murit în mod neașteptat în somn, în aceeași noapte în care fiul lor, Ty, a câștigat titlul Xfinity Series, al doilea eșalon al NASCAR, în 2022. Coy Gibbs preluase conducerea JGR după moartea fratelui său mai mare, J.D., în 2019.

Pentru că Joe Gibbs își pierduse ambii fii și construise echipa ca moștenire pentru familie, nora sa a preluat un rol activ în organizație și a participat la negocierile pentru prelungirea contractelor. Când NASCAR a prezentat oferta finală la ora 18:00, într-o vineri seara, fără contracte permanente, ea a spus că echipa a fost devastată. Potrivit relatării sale, socrul ei l-a sunat atunci pe președintele NASCAR, Jim France, rugându-l să găsească o soluție.

„Joe a spus: «Jim, nu poţi face asta», iar Jim a încheiat conversaţia. (...) Am decis că trebuie să semnăm. Nu putem pierde totul. Nu am considerat că era o înţelegere corectă pentru echipe”, a mai spus aceasta.

Joe Gibbs este atât proprietar NASCAR și membru al Hall of Fame, cât și antrenor NFL admis în Hall of Fame. JGR are 450 de angajați, patru mașini în Cup Series și depinde de sponsori și investitori pentru a rămâne pe linia de plutire. El a spus juriului că echipa, care va intra anul viitor în al 35-lea sezon, are nevoie de contracte permanente pentru a-și proteja investiția.

23XI și Front Row au spus că, fără licențe, există riscul să iasă din afaceri, mai ales după ce au concurat în acest sezon fără aceste documente.