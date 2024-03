Social Metoda simplă și eficientă prin care poți scăpa de problemele de pe terasă







Grădinarii folosesc de ani de zile oțetul pentru a îndepărta algele și mușchii de pe terasă. Mulți renunță însă la această metodă după ce au găsit o soluție mai eficientă, reprezentată de carbonat de sodiu.

Algele de pe terasă ar putea fi de domeniul trecutului cu această metodă de curățare „foarte eficientă"

Algele se pot acumula rapid între plăcile de terasă și dalele de pavaj în timpul lunilor de iarnă.

Această situație apare deoarece vremea umedă și rece face ca substanța verde să se dezvolte ușor.

Curățarea zonei atunci când apare este vitală deoarece vă poate deteriora piatra și poate fi chiar un pericol pentru siguranță, fiind alunecoasă.

Soluția simplă prin care putem scăpa de probleme

Din fericire, există o modalitate ușoară de a scăpa în mod eficient de aceste probleme. Un produs de curățare natural, ieftin și la îndemâna oricui, carbonatul de sodiu poate rezolva rapid problema.

Potrivit expertului în curățenie Colin Seymour, acesta a reușit să elimine complet petele verzi cauzate de alge de pe balconul său de beton în doar o săptămână, folosind carbonat de sodiu în loc de substanțe chimice dure, relatează Express:

„Nu am mai văzut așa ceva. Folosesc de mult timp carbonat de sodiu pentru diverse lucruri prin casă, inclusiv pentru a curăța canalizările, pentru a îndepărta grăsimea și pentru curățenia generală. Acum am o altă utilizare: îndepărtarea mușchiului și a algelor de pe alei, balcoane, terase și verande într-un mod accesibil și ecologic”, a declarat acesta.

Colin a explicat că există două moduri în care puteți folosi carbonatul de sodiu pentru a îndepărta mușchiul și algele de pe terasă. Fie prin presărarea lor pe terasă după ce a plouat, fie prin amestecarea carbonatului cu apă într-o cană de udat și turnarea acesteia pe suprafață.

Expertul a declarat că ambele metode care implică carbonat de sodiu sunt „foarte eficiente"

Acesta spune că a obținut rezultate mai bune atunci când a presărat substanța după ce a plouat:

„Am testat două metode. Am presărat generos carbonatul de sodiu pe balconul umed și am creat o soluție puternică și am stropit.

Ambele s-au dovedit a fi foarte eficiente. Probabil că stropirea uscată pe balconul umed a fost puțin mai eficientă la prima aplicare. Acest lucru se datorează faptului că există o concentrație mai mare decât în cazul soluției lichide”, a mai declarat acesta.