Terasă nouă și foișor datorită Wilio, cu sute de euro mai ieftin! Terasa de vis cu foișor poate arăta și ea așa

Cititorul nostru, Horea și familia sa se bucură în cele din urmă de ele. În casa familiei sale, pe care a cumpărat-o acum doi ani, a renovat în cele din urmă terasa. Cu sute de euro mai ieftin comparativ cu bugetul estimat. Totul datorită aplicației Wilio.

„După ce am cumpărat casa și echipamentul ei, nu au mai rămas bani pentru reconstrucția terasei, așa că am amânat-o cu doi ani. Am avut o idee clară că vreau o terasă cu o zonă de relaxare, un foișor și, de asemenea, o zonă de grătar. Aveam un buget pregătit și am început să caut meșteri care să-mi construiască și să-mi renoveze terasa”, spune Horea, care locuiește în Oradea.

Cu toate acestea, a descoperit rapid că găsirea unui meșter de calitate pe cont propriu nu este o sarcină ușoară în prezent. „Am avut contacte de la trei meșteri, dar treptat toți m-au refuzat pentru că nu aveau timp. Am devenit ușor disperat, dar un prieten mi-a recomandat Wilio. Așa că am decis să încerc”, descrie Horea momentul în care a aflat despre serviciul Wilio, care oferă în mod clar și ușor serviciile a peste 29.944 de meșteri care au avut deja 71.357 de proiecte finalizate cu succes.

Și Horea s-a alăturat celor care au avut o experiență pozitivă cu Wilio. „Folosirea aplicației a fost simplă și totul a funcționat intuitiv. În câteva minute am introdus cererea mea pentru reconstrucția terasei, construcția unui foișor și a unui loc pentru grătar. Și apoi a fost suficient să așteptăm”, explică Horea. El a primit mai mult de 5 răspunsuri la solicitarea sa în două ore. „Primele reacții au venit în câteva minute. Cu toate acestea, i-am oferit timp să primesc oferte de la mai mulți meșteri și apoi am început să le sortez”, adaugă Horea.

Datorită unui sistem clar de evaluări și recenzii direct de la clienți, fiecare utilizator Wilio are o imagine clară de ansamblu asupra calităților meșterilor care își oferă serviciile. La început, Horea a selectat și meșteri care ar reuși să-i renoveze terasa în termen de două săptămâni. „Așa că am ajuns la cei cinci meșteri. Conform recenziilor, i-am ales pe trei cei mai buni și am început să vorbesc cu ei. Le-am trimis fotografii și videoclipuri cu terasa pe care am vrut să o renovez și bugetul meu. În final, m-a interesat cel mai mult meșterul, care a răspuns cel mai prompt și chiar a susținut că bugetul poate fi mai mic”, spune Horea.

El s-a pus de acord cu meșterul pentru un tur al terasei și ulterior cu privire la implementarea proiectului. „Eram pur și simplu mulțumit de munca lui. Pe parcursul săptămânii, terasa a fost acoperită cu o gresie nouă, a apărut un foișor și un loc pentru grătar. Tot ceea ce am convenit și, în plus, comparativ cu bugetul, am economisit 1500 de lei. Deci, satisfacție maximă”, spune Horea. El este hotărât să recomande Wilio prietenilor săi: „Este o aplicație modernă și exact așa ar trebui să funcționeze totul. Nu trebuie să pierzi timpul apelând la meșteri care vă refuză pentru că nu au timp. Aici doar introduceți o cerere și alegeți confortabil cea mai bună ofertă.”