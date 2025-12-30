Mesaj tăios din fruntea PSD: Cazul Adriana Miron demască încă o dată USR: o haită care a asmuțit permanent folosind ura

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, critică dur USR după numirea Adrianei Miron în funcția de șefă de cabinet a noului ministru al Economiei. Într-o postare pe Facebook, Zamfir susține că această decizie „demască încă o dată USR”, acuzând formațiunea că nu ar fi ghidată de principii reformiste, ci de „ură” și dorința de a ajunge la putere.

„Cazul Adriana Miron demască încă o dată USR: o haită care a asmuțit permanent folosind ura, nu o formațiune care a vrut să reformeze România pe baza unor principii”, scrie senatorul PSD, menționând că USR reprezintă „construcție toxică”.

Potrivit acestuia, situația este evidentă: noul ministru al Economiei a numit-o pe Adriana Miron, condamnată la doi ani cu suspendare pentru abuz în serviciu și fals intelectual, în funcția de șefă de cabinet, iar USR ar fi justificat decizia prin reabilitarea acesteia.

Daniel Zamfir susține că USR folosește justificarea reabilitării doar în mod selectiv, aplicând-o preferențial pentru persoanele apropiate formațiunii.

„La fel și Marian Neacșu și mulți alți politicieni condamnați abuziv în regimul Kovesi–Coldea pe care USR îl vrea acum înapoi”, afirmă liderul senatorilor PSD, făcând o paralelă între cazuri.

El adaugă că însăși Adriana Miron s-ar fi plâns că a fost „condamnată abuziv” pentru că ar fi îndrăznit „să pună penalități la un contract al MAI cu o firmă a lui Ghiță”, ridicând însă întrebarea retorică: „De către cine a fost condamnată? De justiția pe care o vor acum înapoi?”

„Trăgând prima linie: când useriștii sunt condamnați sunt condamnați pe nedrept. Când alți politicieni sunt condamnați, ei sunt niște hoți nenorociți”, mai spune Zamfir.

Daniel Zamfir revine asupra motivelor pentru care Adriana Miron ar fi fost condamnată. Potrivit senatorului PSD, „Miron a fost condamnată pentru că a falsificat repetat semnătura unui secretar de stat pe fișa de pontaj a unei pile astfel încât să încaseze bani deși nu era la muncă”, citând relatările jurnaliștilor de la Gândul.

Zamfir susține că USR a minimalizat situația, afirmând că „cazul e vechi, nu a vizat corupție, mită sau foloase necuvenite”. El contestă această interpretare: „Deci cum? Asta nu e corupție?” Senatorul compară cazul cu cel al lui Marian Neacșu, acuzat de USR de „furt din bani publici”, deși exista „răspuns oficial al instituției că o poate angaja” pe fiica sa la cabinet. Zamfir mai adaugă: „Iar doamnei Miron i se dau acum în atribuții fix Resursele Umane?”.

Zamfir afirmă că, în opinia USR, punerea în discuție a angajării Adrianei Miron ar fi „hărțuire” și un „atac politic previzibil”, pe motiv că „se știe că nu vor exista compromisuri în gestiunea ministerului”. În schimb, el amintește reacțiile USR la numirea lui Marian Neacșu în Guvern: „USR, pe toate vocile, îl acuza de furt din bani publici, nu-l scotea din condamnat și din penal și ducea o campanie virulentă împotriva PSD și PNL pentru numirea, nu-i așa, unui penal în funcții publice”.

„Nu dădeau doi bani pe reabilitarea pe care o flutură azi” și concluzionează că „nu e prima dată când USR își arată ipocrizia”, mai spune el.

În finalul postării, Zamfir extinde critica la întreaga formațiune, menționând „o listă lungă de cazuri, de la Clotilde Armand la Dominic Fritz” și susținând că problema nu este doar ipocrizia, ci „demascarea acestei construcții toxice care a avut ca singur motor ura”.

„Ei n-au fost cruciați într-o dreptate, au fost și sunt mercenari”, a mai spus el, amintind de cazul lui Călin Popescu-Tăriceanu.

„Când Tăriceanu era trimis în judecată l-au hărțuit ani de zile. Azi este achitat definitiv. Unde a fost dreptatea? Mulți dintre ei mă acuză că am ceva cu USR. Am! Pentru mine nu sunt un partid, cu atât mai mult un partener de guvernare, sunt o haită avidă de sânge, care a ațâțat și a dezbinat permanent doar pentru propriul interes, acela de a fi la putere”, a încheiat el.