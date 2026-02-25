Social

Mesaj RO-Alert, emis în nordul județului Tulcea: Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian

Comentează știrea
Mesaj RO-Alert, emis în nordul județului Tulcea: Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerianSursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Oamenii din nordul județului Tulcea au primit, miercuri seara, în jurul orei 18.15, un mesaj RO-Alert, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. „Durata estimată a alertei: 90 de minute”, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Tulcenii, avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian

În mesaj, tulcenii sunt informați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Autoritățile le recomandă să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri ori în adăposturi de protecție civilă.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereți exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, se specifică în mesajul RO-Alert.

Incidentele raportate în județul Tulcea

În ultima perioadă, în județul Tulcea au fost raportate mai multe incidente care au vizat drone, fragmente sau alte obiecte aeriene observate în apropierea graniței cu Ucraina. Cele mai multe situații au fost puse pe seama operațiunilor militare desfășurate de Rusia în războiul din Ucraina, în special după atacurile cu drone asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  26 februarie 2026. Despre Astrologie (LI)
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  26 februarie 2026. Despre Astrologie (LI)
Cazul Țundrea. Cea mai mare eroare a sistemului judiciar și sfârșitul procurorului de caz, la 75 de ani
Cazul Țundrea. Cea mai mare eroare a sistemului judiciar și sfârșitul procurorului de caz, la 75 de ani

Autoritățile române au transmis mesaje RO-Alert pentru a avertiza populația cu privire la posibilitatea ca fragmente să cadă pe teritoriul României. De asemenea, au ridicat avioane de luptă F-16 și Eurofighter pentru monitorizarea spațiului aerian. Cu toate acestea, nu de fiecare dată au fost confirmate pătrunderi neautorizate sau impacturi directe.

F-16

F-16 / sursa foto: dreamstime.com

Autoritățile au confirmat descoperirea unor fragmente de drone pe teritoriul României

Autoritățile au confirmat oficial descoperirea unor fragmente de drone pe teritoriul României, în special în zona canalului Șontea Nouă și în apropierea localității Grindu. Situațiile au apărut în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene.

Echipe ale Ministerului Apărării și ale SRI au preluat fragmentele pentru expertiză. Un caz important a avut loc în noiembrie 2025, când au fost găsite resturi suspecte la aproximativ 5 kilometri de granița cu Ucraina, după o noapte în care au avut loc atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:42 - Dan Helciug, gata de compromisuri când vine vorba de bani. Ce genuri muzicale ar accepta să cânte
21:31 - Marcel Ciolacu, reacție vehementă, după ce Ilie Bolojan a petrecut într-un local de lux
21:23 - Ce-l recomandă pe Viorel Salvador Caragea la șefia UM Sadu: A arestat 17 hoți
21:16 - Rareș Bogdan, despre decizia Curții Supreme a SUA. A prevenit tirania pe termen lung
21:10 - Șapte noi centre de expertiză în boli rare, aprobate de ministrul Sănătății
21:03 - Codrin-Horaţiu Miron, candidat la șefia DIICOT: „Ziua Z” trebuie adaptată, inteligenţa artificială poate fi aliat

HAI România!

Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut în culise. Contrapunct EVZ
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut î...
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulgat o informație clasificată. Experiența colonelului (r) Păcuraru
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulg...
Trump, între discursul istoric și Cutia Pandorei. Epstein, Extratereștrii și starea națiunii
Trump, între discursul istoric și Cutia Pandorei. Epstein, Extratereștrii și starea națiunii

Proiecte speciale