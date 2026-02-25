Mesaj RO-Alert, emis în nordul județului Tulcea: Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian

Oamenii din nordul județului Tulcea au primit, miercuri seara, în jurul orei 18.15, un mesaj RO-Alert, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. „Durata estimată a alertei: 90 de minute”, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

În mesaj, tulcenii sunt informați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Autoritățile le recomandă să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri ori în adăposturi de protecție civilă.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereți exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, se specifică în mesajul RO-Alert.

În ultima perioadă, în județul Tulcea au fost raportate mai multe incidente care au vizat drone, fragmente sau alte obiecte aeriene observate în apropierea graniței cu Ucraina. Cele mai multe situații au fost puse pe seama operațiunilor militare desfășurate de Rusia în războiul din Ucraina, în special după atacurile cu drone asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre.

Autoritățile române au transmis mesaje RO-Alert pentru a avertiza populația cu privire la posibilitatea ca fragmente să cadă pe teritoriul României. De asemenea, au ridicat avioane de luptă F-16 și Eurofighter pentru monitorizarea spațiului aerian. Cu toate acestea, nu de fiecare dată au fost confirmate pătrunderi neautorizate sau impacturi directe.

Autoritățile au confirmat oficial descoperirea unor fragmente de drone pe teritoriul României, în special în zona canalului Șontea Nouă și în apropierea localității Grindu. Situațiile au apărut în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene.

Echipe ale Ministerului Apărării și ale SRI au preluat fragmentele pentru expertiză. Un caz important a avut loc în noiembrie 2025, când au fost găsite resturi suspecte la aproximativ 5 kilometri de granița cu Ucraina, după o noapte în care au avut loc atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene.