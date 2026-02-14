Mersul trenurilor, modificat pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară. Rutele afectate

CFR Călători S.A. a anunțat, vineri, că circulația mai multor trenuri va fi modificată, pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară solicitate și efectuate de către CNCF CFR S.A.

În perioada 1 martie – 24 aprilie 2026, trenul IR 1838 pe ruta Cluj Napoca – Dej Călători – Iaşi nu va circula. În perioada 1 martie – 25 aprilie 2026, trenul IR 1830 Galați – Cluj Napoca va circula conform graficului doar pe relația Galați – Beclean pe Someș, iar pe tronsonul Beclean pe Someș – Cluj Napoca nu va mai circula. Între stațiile Beclean pe Someș și Cluj Napoca, călătorii vor fi transportați cu mijloace auto.

În perioada 2 martie – 24 aprilie 2026, trenul IR 406 Brașov – Valea lui Mihai – Nyirabrany – Budapesta va circula sub indicativul IR 12406/406 pe ruta Brașov (plecare la ora 18.59) – Reteag – Dej Triaj – Ram. Dej – Caseiu – Jibou – Valea lui Mihai (sosire la ora 05.40). Între stațiile Dej Călători și Beclean pe Someș, transportul călătorilor va fi asigurat cu mijloace auto.

Trenul IR 407 Budapesta – Nyirabrany – Valea lui Mihai – Brașov va circula sub indicativul IR 12407/407 pe ruta Valea lui Mihai (plecare la ora 22.49) – Jibou – Caseiu – Ram. Dej – Dej Triaj – Reteag – Brașov (sosire la ora 09.15). Între stațiile Jibou și Dej Călători, precum și între Beclean pe Someș și Dej Călători, călătorii vor fi transportați cu mijloace auto.

Trenul IR 1641 București Nord – Dej Călători – Satu Mare va circula sub indicativul IR 12641 pe ruta București Nord (plecare la ora 21.20) – Beclean pe Someș – Dej Triaj – Ram. Dej – Caseiu – Jibou – Baia Mare – Satu Mare (sosire la ora 11.09). Între stațiile Beclean pe Someș și Dej Călători, călătorii vor fi transportați cu mijloace auto.

Trenul IR 1642 Satu Mare – Dej Călători – București Nord va circula sub indicativul IR 12642 pe ruta Satu Mare (plecare la ora 16.30) – Jibou – Caseiu – Ram. Dej – Dej Triaj – Reteag – Beclean pe Someș – București Nord (sosire la ora 06.22). Între stațiile Dej Călătători și Beclean pe Someș, transportul călătorilor se va realiza cu mijloace auto.

Trenul IR 1763 Iași – Timișoara Nord va circula conform graficului pe relația Cluj Napoca – Arad – Timișoara Nord, cu excepția zilelor de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 și 31 martie 2026, când va circula doar pe ruta Cluj Napoca – Arad. Totodată, va circula ca tren IR 12763 pe relația Iași (plecare la ora 15.35) – Beclean pe Someș (sosire la ora 22.48). Între stațiile Beclean pe Someș și Cluj Napoca, călătorii vor fi transportați cu mijloace auto.

Trenul IR 1765 Timișoara Nord – Iași va circula conform graficului pe relația Timișoara Nord – Cluj Napoca, cu excepția zilelor de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 martie și 1 aprilie 2026, când va circula pe ruta Arad – Cluj Napoca. De asemenea, va circula ca tren IR 12765 pe relația Beclean pe Someș (plecare la ora 00.16) – Iași (sosire la ora 07.46). Între stațiile Cluj Napoca și Beclean pe Someș, transportul călătorilor se va asigura cu mijloace auto.

În perioada 2 martie – 25 aprilie 2026, trenul IR 366 Brașov – Valea lui Mihai – Nyirabrany – Budapesta va circula sub indicativul IR 12366/366 pe ruta Brașov (plecare la ora 07.54) – Reteag – Dej Triaj – Ram. Dej – Caseiu – Jibou – Valea lui Mihai (sosire la ora 19.22). Între stațiile Beclean pe Someș și Dej Călători, călătorii vor fi transportați cu mijloace auto.

În același interval, trenul IR 367 Budapesta – Nyirabrany – Valea lui Mihai – Brașov va circula sub indicativul IR 12367/367 pe ruta Valea lui Mihai (plecare la ora 11.49) – Caseiu – Ram. Dej – Dej Triaj – Reteag – Brașov (sosire la ora 22.25). Între stațiile Dej Călători și Beclean pe Someș, transportul călătorilor va fi asigurat cu mijloace auto.

Tot în această perioadă, trenul IR 1837 Iași – Dej Călători – Cluj Napoca nu va circula.

Trenul IR 1831 Timișoara Nord – Cluj Napoca – Iași va circula conform graficului pe relația Timișoara Nord – Cluj Napoca, iar pe tronsonul Beclean pe Someș (plecare la ora 15.42) – Iași (sosire la ora 22.55) va circula sub indicativul IR 12831. Între stațiile Cluj Napoca și Beclean pe Someș, călătorii vor fi transportați cu mijloace auto.

Trenul IR 1833 Iași – Cluj Napoca – Timișoara Nord va circula conform graficului pe relația Cluj Napoca – Timișoara Nord, iar pe tronsonul Iași (plecare la ora 06.01) – Beclean pe Someș (sosire la ora 13.12) va circula sub indicativul IR 12833. Între stațiile Beclean pe Someș și Cluj Napoca, transportul călătorilor va fi asigurat cu mijloace auto.

În perioada 2 martie – 26 aprilie 2026, trenul IR 1832 Cluj Napoca – Galați nu va circula pe relația Cluj Napoca – Beclean pe Someș, însă va circula conform graficului pe tronsonul Beclean pe Someș – Galați. Între stațiile Cluj Napoca și Beclean pe Someș, călătorii vor fi transportați cu mijloace auto.

Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot solicita restituirea contravalorii tichetelor cumpărate și nefolosite, fie pentru întreaga călătorie, fie pentru segmentul neparcurs, potrivit Regulamentului de transport feroviar în vigoare.

Informații suplimentare sunt disponibile pe www.cfrcalatori.ro, la secțiunea Trafic intern/Renunțarea la călătorie.