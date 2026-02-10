Rubio se întâlnește cu lideri europeni într-un maraton diplomatic la München, Bratislava și Budapesta

Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, va efectua, în perioada 13–16 februarie, o vizită oficială în mai multe state europene, potrivit unui comunicat transmis de Departamentul de Stat al SUA.

Deplasarea include participarea la Conferința de Securitate de la München, precum și întâlniri bilaterale în Slovacia și Ungaria, având ca obiectiv consolidarea cooperării în domeniul securității, energiei și relațiilor regionale.

Între 13 și 15 februarie, secretarul de stat american se va afla în Germania, unde va lua parte la cea de-a 62-a ediție a Conferinței de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate politicii de securitate și apărării.

Evenimentul reunește lideri politici, oficiali guvernamentali, experți în securitate și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, oferind un cadru de dialog privind provocările globale actuale.

Potrivit comunicatului oficial, „secretarul de stat Marco Rubio va participa la cea de-a 62-a Conferință de Securitate de la München”, unde sunt așteptate discuții legate de stabilitatea regională, conflictele internaționale și cooperarea transatlantică.

După încheierea reuniunii din Germania, Marco Rubio va călători în Bratislava, Slovacia, pe 15 februarie. Aici, secretarul de stat va avea întâlniri cu membri importanți ai guvernului slovac, cu scopul de a avansa interesele comune în domeniul securității regionale.

Conform informațiilor furnizate, discuțiile vor viza „consolidarea cooperării bilaterale în domeniul energiei nucleare și al diversificării surselor de energie”, precum și sprijinul Statelor Unite pentru „modernizarea capacităților militare ale Slovaciei și angajamentele acesteia în cadrul NATO”.

Vizita reflectă interesul ambelor părți pentru întărirea relațiilor strategice și pentru adaptarea structurilor de apărare la noile provocări de securitate din regiune.

Pe 16 februarie, șeful diplomației americane își va continua turneul european la Budapesta, unde sunt programate întrevederi cu oficiali de rang înalt ai guvernului ungar.

Potrivit comunicatului Departamentului de Stat, în cadrul acestor întâlniri vor fi abordate „interesele bilaterale și regionale comune”, cu accent pe procesele de pace menite să contribuie la soluționarea conflictelor globale.

De asemenea, agenda discuțiilor include „angajamentul comun față de parteneriatul energetic dintre Statele Unite și Ungaria”, subliniind importanța cooperării în domeniul securității energetice și al stabilității economice regionale.

Vizita secretarului de stat Marco Rubio în Europa Centrală are loc într-un context marcat de preocupări legate de securitatea regională, tranziția energetică și consolidarea alianțelor strategice.

Întâlnirile programate reflectă interesul Statelor Unite de a menține un dialog activ cu partenerii europeni și de a sprijini inițiativele comune în cadrul NATO și al relațiilor bilaterale.