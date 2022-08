Meghan Markle, sute de urări cu ocazia zilei de naștere. Tyler Perry, un mesaj încărcat de emoție

În onoarea sărbătoririi a 41 de ani de la nașterea lui Meghan Markle, bunul ei prieten Tyler Perry a scris un mesaj emoționant pentru ducesa de Sussex. Mesajul a fost postat pe pagina de Instagram a actorului și regizorului american pe patru august. Perry a publicat o poză în care Meghan apărea interacționând cu o fetiță în timpul vizitei la organizația caritabilă Mothers2Mothers din Cape Town, în 2019.

De asemenea, în descrierea pozei el a scris: „Am avut un loc în primul rând în viața ta în ultimii ani. Te-am văzut îndurând lucruri care ar fi stricat mulți oameni.” El a continuat că: „Sunt incredibil de mândru să văd cât de fericiți sunteți acum tu, soțul tău și copiii tăi. Mă umplu de bucurie să spun La mulți ani prințesa Meghan”.

Cuvinte de laudă la adresa lui Meghan Markle de ziua ei

Mai mult decât atât, fanii au inundat secțiunea de comentarii cu cuvintele lor de încurajare și sprijin pentru ducesă. Ei au apreciat gestul impresionant al ducesei care i-a sărutat cu grijă mâna unei fetițe. Un utilizator Instagram a scris: „Ea a fost cu adevărat simbolul grației sub presiune (extremă)… Cea mai fericită aniversare Meghan, familia ta este frumoasă”. În plus, alt utilizator a descris-o pe Meghan fiind „adevărată întruchipare a inspirației, a forței, a virtuții, a grației și a eleganței. Sunt atât de încântat că are atât de mulți oameni care o sprijină”.

Relația dintre Perry și familia lui Meghan este una cât se poate de strânsă. Actorul a fost atât de amabil încât a dorit să le ofere o locuință lui Meghan și Prințului Harry după ce aceștia și-au renunțat din îndatoririle regale în 2020. În timp ce căutau o nouă casă, le-a permis să rămână în conacul său din Beverly Hills și le-a oferit securitate. .

„Nu aveam un plan”, a spus Meghan în timpul interviului său cu Winfrey, potrivit BBC. „Aveam nevoie de o casă și [Perry] și-a oferit și securitatea, așa că ne-a dat timp să încercăm să ne dăm seama ce vom face”.