Meghan Markle și gestul care a pus presa pe jar. A ales să trimită o scrisoare în locul unui telefon

Meghan Markle / sursa foto: captură video
Ducesa de Sussex, Meghan Markle, a luat recent legătura cu tatăl ei, Thomas Markle, după ce acesta a suferit o amputație de urgență a piciorului în Filipine, potrivit unor relatări publicate de presă.

Situația a generat discuții în media internațională și a atras atenția asupra relației tensionate dintre ducesă și tatăl ei, aflat în prezent la terapie intensivă. Informațiile apărute în presă arată că legătura dintre ei a fost dificilă în ultimele săptămâni.

Conform relatărilor, Meghan Markle și-ar fi trimis tatălui o scrisoare și un mesaj după ce a aflat despre starea sa de sănătate critică, iar corespondența a fost livrată prin intermediul unor contacte de încredere.

Aceste detalii vin pe fondul unor informații contradictorii apărute în media privind dacă tatăl ei a primit sau nu vreun mesaj de la Meghan.

Contextul medical al lui Thomas Markle

Thomas Markle, în vârstă de 81 de ani, a fost internat în Filipine și supus unei operații de urgență după ce medicii au decis amputația piciorului stâng în urma unor complicații medicale, inclusiv un cheag de sânge care a afectat circulația.

Un raport publicat de presă menționează că bărbatul a fost transportat la spital cu ambulanța, iar medicii au considerat situația ca fiind „viață sau moarte”, necesitând intervenția chirurgicală pentru a preveni o posibilă infecție fatală.

Potrivit altor surse, Thomas Markle se află acum internat în secția de terapie intensivă și continuă să primească îngrijiri medicale în cadrul unității sanitare unde este tratat.

Contactul dintre Meghan Markle și tatăl ei

Purtătorul de cuvânt al ducesei a confirmat că Meghan Markle a încercat să îl contacteze pe tatăl ei după instalarea complicațiilor medicale, însă acest contact a fost inițial destinat să rămână privat.

Meghan ar fi trimis un e-mail și o scrisoare către Thomas Markle, care a fost livrată cu ajutorul unor persoane de încredere.

Informațiile despre contactul efectiv sunt însă contradictorii: în timp ce reprezentanții ducesei susțin că mesajele au fost trimise și scrisoarea a ajuns la tatăl ei, Thomas Markle a susținut pentru publicațiile britanice că nu a primit niciun mesaj direct din partea fiicei sale într-un prim moment.

Thomas Markle

Thomas Markle. Sursă foto: Captură video

Un articol menționează și criticile purtătorului de cuvânt al ducesei privind modul în care un jurnalist de la Daily Mail a interferat în procesul de comunicare, criticând prezența acestuia la patul lui Thomas Markle și modul în care aceasta ar fi îngreunat contactul privat.

Reacții ale membrilor familiei și dezbateri publice

Pe lângă declarațiile oficiale, alte relatări din presă au inclus opinii din partea membrilor familiei lui Thomas Markle. Potrivit unor publicații, unul dintre frații vitreg al lui Meghan a contestat afirmațiile privind contactul ducesei cu tatăl său, sugerând că acesta ar fi fost făcut în contextul atenției mediatice, deși aceste relatări nu au fost confirmate de surse oficiale.

Pe de altă parte, alte publicații au relatat că Thomas Markle și-ar dori să se împace cu fiica sa înainte de a fi prea târziu, exprimând speranța că această reconciliere va avea loc.

Relația familială și evoluția acesteia

Relația dintre Meghan Markle și tatăl ei a fost marcată de tensiuni și neînțelegeri încă dinaintea nunții sale din 2018 cu prințul Harry, iar ruptura dintre ei a continuat de atunci.

Publicațiile de specialitate notează că această situație complicată a influențat modul în care familia a comunicat și s-a raportat unii la alții de-a lungul timpului.

