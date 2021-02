Meciul de rugby dintre România și Belgia a fost amânat din cauza pandemiei. Jucătorii naționalei au primit cu mâhnire veste amânării, pentru a treia oară. Dar văd partea plină a paharului. Au petrecut timp și au pregătit meciurile din martie. Atunci când iau startul în preliminariileCupei Mondiale din 2023.

„Stejarii„ erau gata de duelul cu belgienii. Dar pandemia le-a dat, din nou, planurile peste cap. Adversarii nu au primit permisiunea de a părăsi țara. Astfel că meciul de rugby dintre România și Belgia, programat la Craiova, pe 7 februarie, nu se mai joacă. Cu echipa completată de rugbyștii care activează în Franța, naționala României s-a pregătit două săptămâni. Iar dezamăgirea anulării partidei a fost mare.

„Ne-a dat peste cap această decizie de a nu mai juca meciul cu Belgia. Sper ca Rugby Europe să ne dea un avantaj. Să nu înghețe anul și să nu terminăm pe un loc care nu ne reprezintă”. A spus Andrei Gorcioaia, rugbyst „tricolor”, component al echipei Bayonne, din prima ligă franceză.

Jocul de rugby dintre România și Belgia, dat din nou peste cap. „Este frustrant”

„Este frustrant să te pregătești de 3 ori și să nu joci… Este bine, totuși, că am petrecut timp împreună în perspectiva meciurilor care vor urma, din luna martie!” A afirmat Ionel Badiu, component al echipei Valence Romans Drôme Rugby, din liga a doua franceză.

„Stejarii” nu pot trece peste ratarea prezenței la Mondialul din Japonia, din 2019. Și spun că toată energia lor se îndreaptă către turneul final din Franța. 2023. Meciurile de calificare bat la ușă: sunt programate începând cu luna martie 2021.

„2020 a fost un an negru, noi ne pregătim și suntem bine ca grup și ne dorim calificarea la Cupa Mondială. Trebuie să ducem mai departe ce am construit. Și să nu ne mai uităm la ce s-a întâmplat. Tot timpul sunt așteptări mari, faptul că am ratat Cupa Mondială este o dezamăgire. Avem presiunea acelui eșec și trebuie să demonstrăm că totul a fost doar o greșeală pe care nu o vom mai repeta. Ar fi o mare mândrie să joc la Cupa Mondială din Franța. Sunt român, am inimă de român și îmi doresc să duc mai departe frunza de stejar”. A declarat Andrei Gorcioaia, component al echipei Bayonne.