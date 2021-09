Meci de infarct în optimi la US Open. Simona Halep, eliminată de Elina Svitolina cu 3-6, 3-6

Simona Halep a pierdut meciul cu ucraineanca Elina Svitolina, în optimile turneului de la US Open. Halep a pierdut cele două seturi la același scor, 3-6, 3-6. după un meci de infarct.

Simona a pierdut primul set din meciul cu Svitolina, la scorul de 3 – 6. În cel de-al doilea set, românca a fost condusă cu scorul de 2-1, după care a revenit, cu un joc excelent și a preluat conducerea cu 3 – 2. Cele două au ajuns la egalitate, 3 – 3, după care Simona a cedat în fața jucătoarei din Ucraina.

Simona Halep a jucat cu Elina Svitolina, în optimile US Open. Învingătoarea din partida de astăzi s-a calificat în sferturile turneului american.

Comentatorii sportivi au apreciat meciul ca fiind extrem de echilibrat, chiar dacă jucătoarea româncă nu a câștigat nici un set. S-a simțit, însă diferența dintre o jucătoare care este în formă maximă și Simona, care abia a revenit pe teren după accidentarea care a determinat-o să lipsească de la Roland Garros și Wimbledon.

🇺🇦 @ElinaSvitolina is through to the #USOpen quarterfinals without dropping a set! pic.twitter.com/0oh7OHHoac

— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2021