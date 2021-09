Jucătoarele de origine română Emma Răducanu și Bianca Andreescu bat tot la US Open: „Vă iubesc!”

Ambele au obținut victorii categorice. Canadianca a dispus în două seturi de belgianca Greet Minnen, scor 6-1, 6-2, în timp ce jucătoarea din Marea Britanie a fost și mai autoritată: 6-0, 6-1 cu Sara Sorribes Tormo, într-una dintre cele mai convingătoare victorii ale carierei.

Victoria e una extrem de importantă pentru Emma Răducanu. La doar 18 ani, ea se califică în săptămâna a doua pentru al doilea Grand Slam consecutiv. În iulie, ea ajungea până în optimi la Wimbledon, oprită atunci de Ajla Tomjlanovic, dar și de unele probleme medicale.

Emma Răducanu și Bianca Andreescu erau pe aceeași parte de tablou cu Ashleigh Barty. Ba chiar britanica ar fi trebuit s-o înfrunte pe jucătoarea din Australia, dacă aceasta nu era eliminată de Shelby Rogers. Astfel, următoarea adversară e jucătoarei cu tată român și mamă chinezoaică e chiar Shelby Rogers.

Bianca Andreescu va avea parte de un meci complicat, urmând s-o înfrunte pe grecoaica Maria Sakkari. Răducanu și Andreescu s-ar putea întâlni într-o ipotetică semifinală, scrie gsp.ro.

Mesaj în limba română pentru fani

Jucătoarea de origine română nu a evoluat la ediția de anul trecut a Grand Slamului american. Interesant este că Andreescu nu a pierdut niciun meci pe tabloul principal de la US Open, singurele ei înfrângeri venind în 2017 și 2018, când a evoluat în calificări. De altfel, Bianca nu a jucat niciun meci oficial în 2020.

„Lucrez cu mine să mă gândesc doar la ce joc pe moment, dar am multe flashback-uri când sunt pe teren la US Open. Aș spune că e un lucru bun, fiindcă îmi aduce aminte de ce am făcut în 2019”, explica cu un tur înainte.

După meciul cu Greet Minnen, Bibi Andreescu le-a mulțumit fanilor pe rețelele de socializare. Canadianca n-a uitat nici de oamenii care o susțin din România: „Vă iubesc”, a scris ea, în limba română, pe Twitter.

Zilele trecute, la finalul partidei Stefanie Voegele, în momentul în care semna câteva autografe, Emma Răducanu a fost abordată de un român aflat la New York: „Ești cea mai tare!”, i-a spus acesta. Jucătoarea cu tată român și mamă chinezoaică i-a răspuns susținătorului său în limba română: „Mulțumesc foarte mult!”